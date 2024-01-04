「校校有大屏」再添利器 苗栗獲扶輪社捐贈10台觸控大屏

苗栗縣政府去年推出「校校有大屏」計畫，在全縣145校建置396座86吋觸控大屏，作為教師在智慧教室教學的新利器，今天又獲得國際扶輪社捐贈10台大屏觸控顯示器，分別提供文山國小、頭屋國小使用，捐贈儀式上午在兩校分別辦理。

國際扶輪3501地區苗栗第二分區竹南社、苗栗中央社、苗栗福德社關懷學校教育發展，特別捐贈這批「大屏觸控顯示器」，縣長鍾東錦參與捐贈儀式並對扶輪社致謝並頒發感謝狀。

縣府教育處表示，國際扶輪社協助校園建置數位科技輔助教學設備，除有利於教師創新教學，對苗栗縣的學校數位學習推動也帶來實質效益。縣內學校建置「大屏觸控顯示器」希望讓資訊科技翻轉教學，將各式數位學習平台及APP應用軟體融入課堂，讓班級教學更活潑有趣，促進學習。