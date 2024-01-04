少子化招生減 基隆4高中 8月1日起每班降為30人

基隆市今年8月1日起，中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，因招生人數逐年減少，每班人數從35調降為30人，盼有效提升高中教學品質。市府教育處表示，藉由分組教學課程模式，增進團隊合作的教育趨勢下，基隆率先調降人數。

受少子化影響，國中基隆會考應考人數逐年下降，近5年從3066人、2872人、2832人，到去年的2701人，每年減約1至200人。基隆市中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，招生人數逐年減少，地方曾建議裁併或減班，市府目前並無裁併計畫，朝發展特色教育，吸引在地及雙北學生就讀。

教育處代理處長楊桂杰說，目前全國各公立高中職成班人數以35人為原則，考量108課綱、核心素養教育及高中階段著重學生學習歷程檔案，有調降班級人數必要，基隆率先調降每班人數。

安樂高中校長甘邵文指出，降低師生比，有利學生分組學習、探究實作與適性教學，促進開設學校特色課程，達到多元同儕學習效果。

高中部二年級陳姓學生說，目前班上人數35人空間擁擠，若能降低班級人數至30人，分組人數減少，全班總體報告時數縮短，老師更有餘裕提供意見引導，照顧到每位學生，符合大學多元升學趨勢。

中山高中校長方保社表示，降低高中班級人數，能讓教師素養教學及差異化教學更有效落實，是符合世界潮流的教育方式。八斗高中校長許文璋認為，此做法有助教師對學生的多元化照顧。