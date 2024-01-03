教育部公布高中藝才班甄選入學簡章 2月19日開始報名

教育部今日公布113學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章，本年度音樂班及舞蹈班術科測驗時間為4月13日至15日，美術班及戲劇班術科測驗時間為4月20日至21日，考生若要查詢試務細節，可到高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統查閱。

113學年度藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗科目的部分，音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「視唱」、「聽寫」與「樂理與基礎和聲」5科，美術班包含「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」4科，舞蹈班包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」與「即興與創作」4科，戲劇班包含「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

教育部表示，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學踴躍報考。但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

藝才班特招甄選入學重要日程摘要如下:

一、術科測驗：

（一）113年2月19日（星期一）至3月1日（星期五）：術科測驗線上報名暨郵寄繳件。

（二）113年4月13日（星期六）至15日（星期一）：音樂班及舞蹈班術科測驗。

（三）113年4月20日（星期六）至21日（星期日）：美術班及戲劇班術科測驗。

二、甄選入學分發：

（一）113年6月7日（星期五）至13日（星期四）：甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件。

（二）113年6月24日（星期一）至28日（星期五）：甄選入學聯合分發網路志願選填暨郵寄繳件。

（三）113年7月9日（星期二）：甄選入學分發放榜。

（四）113年7月10日（星期三）：甄選入學分發錄取報到。

教育部提醒報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班的考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。