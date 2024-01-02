桃園各校棒球隊成績優異 平鎮高中重返榮耀勇奪黑豹旗冠軍

桃園學生3級棒球隊在去年年底的各項全國大賽舞台表現突出，少棒有龜山國小接連拿下重光盃及徐生明盃冠軍；青少棒新明國中拿下國中棒球聯賽軟式組冠軍，青棒則有平鎮高中重返榮耀勇奪黑豹旗冠軍，各校成績優異，桃園市長張善政今出席表揚授旗活動並表示，只要選手有意願，桃園會持續打造環境，讓棒球能繼續發展。

龜山國小少棒隊於去年底參加第15屆重光盃全國少棒錦標賽及第11屆徐生明盃國際少棒錦標賽，分別拿下冠軍，除了重光盃二連霸外，龜山國小已在2項賽事分別都累積取得隊史六冠。

去年度國中棒球聯賽軟式組全國賽事於去年底結束，新明國中在冠軍戰打出逆轉勝，終場以3比1勝台北市長安國中，相隔9年再度抱回國中軟式聯賽冠軍，是隊史第3座金盃；本賽事全國8強桃園就佔2隊，光明國中青少棒隊最後也獲得全國第5名的佳績。

青棒部分，去年底完賽的高中棒球聯賽硬式鋁棒組，桃園有3隊闖進全國8強中，平鎮高中以高一高二為班底出賽，拿下亞軍；大溪高中連2年進到8強，今年全國第六，首度打進4強的壽山高中最後獲得全國第4名，創隊史最佳成績。

而黑豹旗高中棒球大賽，平鎮高中在4強賽強遇上屆冠軍穀保家商，先以2：0完封取得冠軍門票，順利進入冠軍戰後，再以4：2擊敗鶯歌工商獲勝，重返黑豹旗冠軍榮耀，在黑豹旗11屆賽事中，平鎮高中就囊括了7次冠軍，表現令人激賞。

張善政今表示，每當比賽時他的心跟各位都綁在一起，看直播緊盯新聞看戰況，三級棒球從國小到高中都拿了許多比賽獎項，大家訓練辛苦但很有成就感，只要選手有意願繼續打棒球，桃園打造環境，讓棒球生涯一直發展。