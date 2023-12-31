快訊

高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

Energy來了！現身五月天25周年巡演 2.5萬人暴動

高市議員前候選人張惟晴離世享年36歲 家屬公布訃聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靈鷲山普仁獎頒獎 表揚88名逆境中樂觀前行小太陽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，88名得獎學生與來賓、志工合影，一同迎向嶄新的未來。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，88名得獎學生與來賓、志工合影，一同迎向嶄新的未來。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，今年共有88名學生獲獎，4位推薦入圍全國普仁獎。靈鷲山希望在歲末時刻，大家共同見證「小太陽們」在逆境中不畏困難、勇往直前的精神，也祝福彼此在新的一年堅持品德，在人間發光發熱。

靈鷲山開山住持心道法師2003年創立普仁獎，表揚面對生活困頓阻礙，仍堅持美好品德，勇敢迎向生命挑戰的國中小學生，肯定得獎者散發生命熱力與光芒，稱他們為「普仁小太陽」。創立至今全台各地已有超過1萬1千名國中、小學生接受表揚，希望為社會帶來善循環的正能量。

基隆區普仁獎今天下午在長榮桂冠酒店頒獎，靈鷲山懇慧法師致詞時說，設立普仁獎期待喚起社會對品德教育的重視，帶動社會整體和諧，也希望以此推動社會重視生活中品德的落實。

基隆市長執行祕書蔡智穎、基市府民政處長張淵翔等來賓，出席表揚活動並擔任頒獎人。與宗教淵源深的基隆市議會議長童子瑋致詞時，肯定普仁獎為社會帶來正向的影響，向靈鷲山表達感謝之意。得獎小太陽代表趙翊婷說，因為獲得普仁獎接觸靈鷲山活動，認識了許多朋友，希望未來也能為他人盡一份心力。

得獎的小學生石育龍來自單親家庭，近日因父親罹癌，家庭經濟出問題。他說，想用獎學金幫爸爸買營養品。未來計畫從軍，一方面減輕家中負擔，同時有穩定出路與收入。王啟軒關注地球生態，希望長大後能成為獸醫，救助動物，課外餘暇常蒐集相關資訊，讓朝著夢想之路更加踏實。

靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，表揚遭逢逆境，卻堅持品德、勇敢向上的國中小學生。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，表揚遭逢逆境，卻堅持品德、勇敢向上的國中小學生。圖／靈鷲山佛教教團提供

小學生

延伸閱讀

賴清德老家擬信託表弟訴委屈 童子瑋：要人家把房子捐出很沒道理

蕭美琴逛基隆廟口夜市 吃鼎邊趖、營養三明治、泡泡冰

「我這票不會投她」站台語出驚人…背後2女人恩怨情仇

蔡總統手作撐基隆雨傘 鄭文婷：會撐起基隆的民主自由

相關新聞

他怒批孩子遭霸凌學校無作為 傻眼指：師稱被打被罵「不可反擊」

近期新北市國中生割頸命案引起熱議，不少人再次關注起「校園霸凌」問題。有家長在「匿名公社」透露，孩子長期在學校受到霸凌，校方卻毫無作為，之後自己教孩子要學會反擊，老師卻強調此觀念是錯的，讓原PO超級傻眼。

大村國小與姊妹校橫須賀小學互訪 台日學生含淚依依難捨

彰化縣大村國小與日本橫須賀小學7年來透過視訊課程等進行姐妹校交流，今年橫須賀小師生與家長共15人安排到大村國小做寄宿家庭...

靈鷲山普仁獎頒獎 表揚88名逆境中樂觀前行小太陽

靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，今年共有88名學生獲獎，4位推薦入圍全國普仁獎。靈鷲山希望在歲末時刻，大家共同見證「...

高雄梓官國小推食農教育菜園豐收義賣 歲未寒冬助孤老

高雄市梓官國小與梓官農會合作推動食農教育，在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出一株株翠綠的蔬菜，師生一同採收販售...

嘉義縣民雄公共托嬰中心每月5千元 1月6日首辦招生說明會

嘉義縣民雄綜合福利館1樓的民雄如親公共托嬰中心歷經2年興建，明年1月6日舉辦首場招生說明會，共收托28名嬰幼兒，報名收件...

【專家之眼】水洩不通的國語課本？

最近媒體報導，有家長反映，小學六年級國語課本出現「水洩不通的掌聲」，老師們很頭痛，都要討論怎麼教。記者在路邊問民眾，受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。