靈鷲山普仁獎頒獎 表揚88名逆境中樂觀前行小太陽

靈鷲山今天舉辦普仁獎基隆區頒獎典禮，今年共有88名學生獲獎，4位推薦入圍全國普仁獎。靈鷲山希望在歲末時刻，大家共同見證「小太陽們」在逆境中不畏困難、勇往直前的精神，也祝福彼此在新的一年堅持品德，在人間發光發熱。

靈鷲山開山住持心道法師2003年創立普仁獎，表揚面對生活困頓阻礙，仍堅持美好品德，勇敢迎向生命挑戰的國中小學生，肯定得獎者散發生命熱力與光芒，稱他們為「普仁小太陽」。創立至今全台各地已有超過1萬1千名國中、小學生接受表揚，希望為社會帶來善循環的正能量。

基隆區普仁獎今天下午在長榮桂冠酒店頒獎，靈鷲山懇慧法師致詞時說，設立普仁獎期待喚起社會對品德教育的重視，帶動社會整體和諧，也希望以此推動社會重視生活中品德的落實。

基隆市長執行祕書蔡智穎、基市府民政處長張淵翔等來賓，出席表揚活動並擔任頒獎人。與宗教淵源深的基隆市議會議長童子瑋致詞時，肯定普仁獎為社會帶來正向的影響，向靈鷲山表達感謝之意。得獎小太陽代表趙翊婷說，因為獲得普仁獎接觸靈鷲山活動，認識了許多朋友，希望未來也能為他人盡一份心力。