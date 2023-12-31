他怒批孩子遭霸凌學校無作為 傻眼指：師稱被打被罵「不可反擊」

近期新北市國中生割頸命案引起熱議，不少人再次關注起「校園霸凌」問題。有家長在「匿名公社」透露，孩子長期在學校受到霸凌，校方卻毫無作為，之後自己教孩子要學會反擊，老師卻強調此觀念是錯的，讓原PO超級傻眼。

原PO說明，小孩長期在校受到霸凌，跟學校反映後，校方卻毫無作為。他指出，後來自己教孩子要學回反擊，但老師卻表示「被打、被罵後，只要快點找老師」，並直言原PO的教育觀念錯誤，讓他非常傻眼。

原PO稱，即便學校後續有展開調查，但也只聽取加害學生的說詞，且該校規定不能帶3C用品，孩子也沒辦法蒐證，最後校方判定沒有發生霸凌一事。他補充，加害者甚至會聯合其他同學不要理自家孩子，而自從他們通報學校後，其中一名加害學生還找高年級的同學來報復，使孩子目前害怕到不敢去學校，自己則準備幫小孩轉學。

貼文一出，許多網友認為校方處理方式太過消極，並提供原PO不少自保與申訴的方法，「學校對於霸凌處理很消極！」、「你應該去教育局申訴」、「被欺負不丟臉，欺負人的才是無恥，帶（孩子）去學跆拳道、籃球之類，強身健體，不是教他動手，而是學會自我保護」、「轉學是個方法但應該先瞭解實際原因，有些孩子會有社交障礙，這需要輔導，不然就算換了環境一樣會再遇到同樣問題，但首先要讓孩子學會保護自己」。