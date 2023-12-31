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高雄梓官國小推食農教育菜園豐收義賣 歲未寒冬助孤老

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供

高雄市梓官國小與梓官農會合作推動食農教育，在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出一株株翠綠的蔬菜，師生一同採收販售。正值歲末寒冬之時，所得捐助當地社福團體，為社區孤老帶來溫暖與關懷。

華山基金會梓官愛心天使站最近收到一筆捐款，是來自梓官國小的愛心，原本是要將收成義賣後全部做為班費，因為知道社區老人需要幫忙，最後學童們決定全部捐出。天使站長李維華表示，非常感謝學校與學生的愛心，收到學生食農教育種植蔬菜義賣捐款，感到特別溫暖。

梓官國小輔導主任林秀芬利用學校閒置的蝴蝶園，讓6年級5班學生學習園圃建置體驗農事。1年半來，在有機農場李法憲與梓官農會蔡靜芬的指導協助下，讓小朋友從認識有機農業到學習園圃整理，包括種植準備、播種開始、作物照顧、除草、澆水、施肥等，校園成了體驗自然的空間。

去年首次收成的洞洞菜，學生自己帶回家烹煮與家人分享，後來的收成與校園師長分享，歷經幾次的栽種愈來愈順手，經過班級的討論，大家決定將最近收成的蔬菜義賣，所得捐贈給當地社福團體，讓愛心化為實際行動。

學童林育婷表示，農作是很辛苦的工作，10月初的颱風，擔心蔬菜被大雨打壞，大家撐著雨傘都快淋成落湯雞，還是趕著把蔬菜收成。學童蔡昱暄說，收成踩在泥濘的土裡，一開始覺得很恐怖，但想到要義賣幫助社區老人家，所以克服心理障礙和同學完成採收。

暑假曾到市場幫阿姨賣菜的學童吳昕妤深知菜販的辛苦，因為蔬菜沒賣完隔天枯黃更賣不出去。學童陳昱文說，在食農課程自己認識了好多平常沒見過的農耕機械和動物，體驗種菜的樂趣，也讓自己知道賣菜的辛苦。

家長會長楊明儒說，肯定這樣的學習活動，未來也將贊助自己經營的菇類蔬菜，提供學生義賣或是種植體驗，響應學生做公益的善行，支持學校食農課程。

校長林嘉文表示，學生用無毒天然耕種的方式種出一顆顆翠綠的蔬菜，讓綠寶石閃耀公益的光芒，有機菜圃讓學生一同體驗大自然與土地的美好，用心感受萬物生命之美。

高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供
高雄市梓官國小在校園闢建出種植基地，以無毒天然耕種方式種出翠綠蔬菜，義賣所得捐給社福團體助孤老。圖／梓官國小提供

食農教育 義賣 愛心

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