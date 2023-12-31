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嘉義縣民雄公共托嬰中心每月5千元 1月6日首辦招生說明會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄綜合福利館1樓的民雄如親公共托嬰中心歷經2年興建，明年1月6日舉辦首場招生說明會，共收托28名嬰幼兒，報名收件截至1月19日為止，報名人數超過將公開抽籤，每月托育費用1萬2000元由政府補助7000元，家長只需負擔5000元，1月29日將開始營運。

縣府社會局表示，民雄如親公共托嬰中心首波招生，將在明年1月6日早上10點舉辦招生說明會，1月6日至19日接受滿2足月至未滿2足歲之嬰幼兒報名，1月14日周日也登記收件，1月22日公開抽籤，將公告錄取收托28名嬰幼兒名單及備取名單序位，1月29日開始營運。

縣長翁章梁說，開辦公共托育是為減輕家長照顧與經濟壓力，延伸專業的托育觀念，成為家長托育的好幫手，托育費用一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，明年起補助由5500元提高到7000元，家長僅需負擔5000元，降低家長經濟負擔，提供優質、平價的托育服務。

縣府社會局指出，目前已陸續在大林鎮、朴子市及水上鄉各設置一所公共托育家園，太保如親公共托嬰中心12月22日已辦理招生說明會，義竹、竹崎、中埔及新港公共托育家園今年將陸續開辦，未來將在各鄉鎮市評估需求，持續佈建社區公共托育家園或如親公共托嬰中心。

縣府社會局表示，民雄綜合福利館是一座結合公共托嬰中心、居家托育服務中心及親子館等相關親子服務，提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場，以及有托育需求家長更多元化服務的綜合館舍，內部設施還包括早期療育兒童發展中心、輔具資源中心、家庭福利服務中心等多元化社會福利服務。

嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄公共托嬰中心可收托28名嬰幼兒，明年1月6日將舉辦首場招生說明會。圖／嘉義縣政府提供
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