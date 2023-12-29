鼓勵學童多元展能 金山財神廟贊助學校成果發表

在12月歲末之際，新北市金山財神廟慈善會贊助萬金地區10所學校辦理歲末感恩成果發表會，有保育劇場、英文歌曲演唱、烏克麗麗彈唱和鋼琴演奏，還有表演扯鈴，學生在台上演出培養台風與自信，讓偏鄉學童適性展能以多元學習成果歡度感恩月。

野柳國小張錦霞校長表示，感謝金山財神廟慈善會寒冬送暖，贊助萬金地區10校辦理歲末感恩學習成果，讓親師生能共聚一堂欣賞孩子的才藝表演。這次野柳國小讓學童展現歌舞才藝，邀請家長和社區夥伴蒞校同歡，並在歲末感恩之際，準備豐盛的感恩餐宴，與志工老師、樂齡長輩歲末團聚，而學校並頒發感謝狀謝謝他們一年的服務，讓師生珍惜野柳大家庭的幸福時光。

另外萬里國中辦理歲末聯歡，透過各班學生的創意展演散播歡樂；而萬里國小、大坪國小、大鵬國小、金美國小、金山國小、崁腳國小、中角國小和三和國小也規劃多元社團的成果發表會，讓偏鄉的孩子透過歲末學習成果發表展現自信，也讓萬金地區10所學校的孩子在歲末能有一個溫馨的慶祝活動。

野柳國小自治小市長藍世瑞說，感謝金山財神廟慈善會在歲末提供各班級都有表演的機會，展現大家平日的學習成果，有保育劇場、英文歌曲演唱、烏克麗麗彈唱和鋼琴演奏，還有自己也表演了扯鈴。在台上演出培養台風與自信，在台下欣賞則是能夠增進班級間的交流與互動，一場成果發表不只是擁有溫馨滿滿的歡樂氣氛，更加也擁有多元能力的學習。