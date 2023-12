外交小尖兵英語種籽全國決賽 桃園六和高中獲「優等獎」

桃園市六和高中團隊從「外交小尖兵─英語種籽隊選拔活動」全國決賽脫穎而出,取得「優等獎」,且為桃園市初賽「唯一晉級學校」。

這項比賽是教育部與外交部主辦,這次選拔主題為「疫後新思維,台灣青年新視界」(New Prospects for Taiwan’s Youth in the Postpandemic Era),六和高中以「A new stage for the youth, embracing the grand future of AI.青年新舞台,擁抱AI大未來」以SDGs海洋環保為主軸,在初賽的英語話劇中呈現台灣青年以台灣打造的AI資源回收船,協助解決疫情造成的海底垃圾、加入海洋環保行列。

六和團隊中的四位普通科學生鍾羽桐、馮琪、張富陽、鍾承樺表示,他們是第一次參賽,很多事情都不熟悉,好在有校內與外籍教師的協助,一路成功晉級。過程雖然也有挫折,但成員們也從中培養默契,在各個環節找到合作方式。

指導老師李旻說,他讀高中時也參加過外交小尖兵選拔,但在團體演講環節緊張卡詞,多年後能看到自己的學生獲得優等,感謝這場競賽,讓師生都圓了夢。

六和應外科主任羅加玫表示,本次參賽的選手從培訓就展現絕佳默契,加上英文老師、外師的協助,過程中明顯看到學生的改變與成長。