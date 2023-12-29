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外交小尖兵英語種籽全國決賽 桃園六和高中獲「優等獎」

聯合報／ 教育事業部
六和高中團隊在外交小尖兵英語種籽全國決賽獲優等獎。圖／六和高中提供
六和高中團隊在外交小尖兵英語種籽全國決賽獲優等獎。圖／六和高中提供

桃園市六和高中團隊從「外交小尖兵─英語種籽隊選拔活動」全國決賽脫穎而出，取得「優等獎」，且為桃園市初賽「唯一晉級學校」。　

這項比賽是教育部與外交部主辦，這次選拔主題為「疫後新思維，台灣青年新視界」（New Prospects for Taiwan’s Youth in the Postpandemic Era），六和高中以「A new stage for the youth, embracing the grand future of AI.青年新舞台，擁抱AI大未來」以SDGs海洋環保為主軸，在初賽的英語話劇中呈現台灣青年以台灣打造的AI資源回收船，協助解決疫情造成的海底垃圾、加入海洋環保行列。　

六和團隊中的四位普通科學生鍾羽桐、馮琪、張富陽、鍾承樺表示，他們是第一次參賽，很多事情都不熟悉，好在有校內與外籍教師的協助，一路成功晉級。過程雖然也有挫折，但成員們也從中培養默契，在各個環節找到合作方式。　　

指導老師李旻說，他讀高中時也參加過外交小尖兵選拔，但在團體演講環節緊張卡詞，多年後能看到自己的學生獲得優等，感謝這場競賽，讓師生都圓了夢。　　

六和應外科主任羅加玫表示，本次參賽的選手從培訓就展現絕佳默契，加上英文老師、外師的協助，過程中明顯看到學生的改變與成長。　　

校長陳淑惠表示，本次「外交小尖兵」的成績是給師生團隊努力和合作的最佳肯定，六和從建校就致力於國際交流、雙語教育，以「國際六和」為經營指標。普通科的雙聯學制學生能以在校成績申請國外大學，並年年舉辦與外籍生交流活動，今年更有國際生至六和遊學，讓同學接觸多元文化、培養國際觀。

六和高中團隊於外交小尖兵英語種籽全國決賽獲優等獎，校長陳淑惠（前排中）、教務主任、應外科科主任、指導老師嘉勉團隊成員。圖／六和高中提供
六和高中團隊於外交小尖兵英語種籽全國決賽獲優等獎，校長陳淑惠（前排中）、教務主任、應外科科主任、指導老師嘉勉團隊成員。圖／六和高中提供
六和高中外交小尖兵團隊與校長陳淑惠（左五）、指導老師合影。圖／六和高中提供
六和高中外交小尖兵團隊與校長陳淑惠（左五）、指導老師合影。圖／六和高中提供

團隊 青年 英語

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