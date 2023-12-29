國小兒在校內書展買小說 她一看內容「美工刀殺父母」嚇壞

一名母親在爆料公社中抱怨現為國小學童兒子的學校，在校內辦書展居然未將恐怖小說做分級把關，讓兒子買到都市傳說「瘦長人」，其中內容還有敘述一名8歲孩童如何用美工刀殺死父母的情節，令她讀到一半時看得膽顫心驚。

原PO表示，讀國小的兒子近日在學校書展買了一本書籍「瘦長人」，撇開驚悚的封面不說，她讀了內容後，竟發現文中有敘述一名8歲孩童如何用美工刀殺死父母的情節，讓她十分傻眼，並稱「這樣的書在國小書展販售，是否比彈簧刀還更加恐怖？」且學校辦書展難道「都不用分級把關嗎？」，她也強調，無意公審學校，因為這是書商的問題。

原PO細看該本「瘦長人」書籍的適讀年齡是0至99歲，讓她疑惑閱讀的分級年齡是由誰評定的，她也強調，「這是全台灣國小正在發生的問題，請大家讓政府正視，並支持認真做分級的書商」。

該文一出，很多網友表示，自己家的小孩在國小時期也看過這樣的都市傳說，而且自己小時候也有接觸過這類的小說，書展上的確會有很多恐怖故事，其實包括鬼滅之刃，幼稚園小朋友也是「一堆都看過」，有家長說，現在小孩肯閱讀就不錯了，「畢竟是小說，願意讀那麼多字的書我覺得很棒」，重點是家長要適時陪讀。

還有人認為，與其禁止孩子閱讀恐怖故事，倒不如讓他知道「在這世界知道好之外，也要接納世界的不完美。而我們父母更要扮演著陪伴及教育什麼是對錯的角色」、「教育不是禁止，而是要明辨是非對錯」、「家庭教育才是最重要的」。但也有人支持原PO的想法，「在認知成熟之前，還是盡量不要接觸會影響認知的讀物」。