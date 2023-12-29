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早期訓導主任遇不良學生敢打屁股？ 網分析2原因：不敢亂來

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友回憶學生時期，學校的訓導主任、教官管教都相當嚴格。示意圖／Ingimage
有網友回憶學生時期，學校的訓導主任、教官管教都相當嚴格。示意圖／Ingimage

新北國中生割頸案再度引起校園安全議題的討論，有網友回憶，國中訓導主任管教學校不良學生的方式相當嚴格，讓他好奇主任當時如何「安全存活下來」，網友們認為最主要的原因在於早期的主任或教官的行事作風較為凶狠，加上現在社會風氣已跟過往不同

一名網友在PTT以「以前的訓導處主任跟教官是怎麼活到現在的」為題發文，回憶以前國中的訓導主任或教官，管教不良學生時很有一套，上學在校門檢查書包，中午在校內體罰「打屁股」，放學則在校門口把他們攔住，讓他們到訓導處罰站。某次訓導處的老師把其中一名不良學生打到送醫，後續也僅是跟學生道歉就轉校了，原PO認為，這些老師根本是「聖人」，更好奇以前的訓導處主任跟教官是怎麼活到現在的？」

許多網友表示，學生時期的主任、教官都很兇，行事風格有「兄弟氣」，「早期一些訓導本身就很像黑道，不是說會樣子兇行事作風有兄弟氣，壞學生多少還是會敬重」、「打學生都用椅子的那種木板打，學生看到他都嚇死了」、「有的主任和教官很像有牌流氓，但現在不能體罰之後，應該沒這種角色了」、「跟在地學長關係都保持不錯，加上有兄弟氣，其實+9都會尊敬他們」、「以前訓導跟教官可是很兇狠的，地方大尾的有些還是這些老師教出來」。

除了主任或教官的行事作風，也有網友提到台灣現今社會風氣已與過往不同，「以前尊師重道，被老師修理只會背後幹僬。現在沒人講論理了，老師也不敢去管問題學生」、「以前家長挺老師，到學校還讚聲小孩不乖要打」、「應該是說以前的社會比較尊敬老師」、「現在你認真管最後被恐龍家長告，久了就沒人要管了」。

主任 教官 黑道 校園

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