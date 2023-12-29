內埔農工蔡孟昕拳擊兼雪橇 前進2024江原道冬季青年奧運

國立內埔農工拳擊隊成軍40餘年來，除培育出如杭州亞運銀牌賴主恩等，多名代表我國參加奧、亞運拳擊項目，近8年來，積極投入冬季運動項目雪橇及雪車選手培訓，近期又誕生一名冬青奧國手蔡孟昕。

內埔農工指出，2016年開始，為使選手多元發展，拳擊隊教練傅志群鼓勵選手參與雪橇、雪車運動。雖然與拳擊運動大相逕庭，但憑藉拳擊選手的身體素質，內農拳擊選手很快在這兩項冬季項目嶄露頭角，當年亞洲雪橇錦標賽，林思婷和潘啓誠便分別獲得新人組第二名和第六名成績，表現令人驚豔。

傅志群與老師李木生在屏東體育會下成立雪橇和雪車兩個委員會，有系統和計畫的培育雪橇和雪車人才，並在屏東這個不下雪的地方，成功的培育出楊仕勛（雪橇）、楊柏威（空架雪車）及林昱馨（單人雪車）等3人，2020年洛桑冬青奧國手，使屏東成為台灣雪橇、雪車運動重鎮。

內埔農工指出，蔡孟昕來自台中，國中前是游泳及蹼泳選手，國三接觸拳擊，高中來到國境之南內埔農工就讀，更獲全國性拳擊賽前三名。學校不定期辦理雪橇、雪車項目體驗營，因緣際會之下，蔡孟昕接觸雪橇運動，嘗試過後也覺得新鮮有趣，興起挑戰雪橇運動的想法。

經雪橇協會兩個月的培訓和測驗，蔡孟昕順利取得2024年冬青奧積分賽資格，今年10至12月到挪威、拉脫維亞、德國及韓國密集參與訓練及比賽，日前從德國傳回捷報，順利取得2024年江原道冬青奧參賽資格，成為男子單人雪橇23位參賽者其中一人，消息傳回學校，全校師生無不感到與有榮焉。

蔡孟昕說，「沒想到有一天，我也能像主恩學長一樣，穿上中華隊服裝，代表國家站在奧運殿堂。感恩雪橇協會宋守智秘書長，和林欣蓉總教練的關心和指導，也感謝木生老師和傅老師，讓我有機會接觸雪橇運動，為我的運動生涯開啟新的篇章，我會全力以赴，在冬青奧創下最佳成績。」