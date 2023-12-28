促進在地就學 淡水正德國中超級任務闖關抽任天堂

新北市正德國中辦理校園「Open Day超級任務」活動，邀請淡水地區鄰近國民小學5、6年級學生及家長共同參加，活動以闖關集點的方式進行，全場活動超過200人參與，還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加摸彩活動。

正德國中校長黃易進表示，Open Day 活動總共設計了12個關卡，包含了「加速器特色課程」、「特色社團及體育團隊」以及「職業試探」等3大類，讓參與的孩子在接近2個小時的時間內，以闖關、集點的方式進一步認識學校。

在家長會的全力支持下，學校還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加最後的摸彩活動，整場的關卡安排寓教於樂，讓家長可以陪著孩子一起認識學區內的國中學校，強化孩子未來適性發展的選擇。

校長黃易進表示，這是學校第一次辦理Open Day活動，非常感謝學校家長會的支持，希望透過活潑、有趣的方式，讓鄰近區域即將就讀國中的孩子和家長們，有機會可以提早認識校園環境、辦學理念、學校特色及社團體育團隊，幫助孩子在重要的國中階段能更快適應學校生活，繼而提升學生的學習成效。而近年來新北市致力提倡在地就學政策，也鼓勵學區內的孩子可以留在淡水地區選擇優質的正德國中，學校亦會不斷發展教育競爭力與價值力，提供每個孩子更優質的教育學習環境