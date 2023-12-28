快訊

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

國中生遭割頸亡 柯文哲政見發表會默哀10秒：應思考預防重於治療機制

別亂餵！太平山上用麵包屑引誘「牠」 6旬翁誘拍畫面流出遭送辦

促進在地就學 淡水正德國中超級任務闖關抽任天堂

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市正德國中辦理校園「Open Day超級任務」活動，還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加摸彩活動。圖／觀天下有線電視提供
新北市正德國中辦理校園「Open Day超級任務」活動，還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加摸彩活動。圖／觀天下有線電視提供

新北市正德國中辦理校園「Open Day超級任務」活動，邀請淡水地區鄰近國民小學5、6年級學生及家長共同參加，活動以闖關集點的方式進行，全場活動超過200人參與，還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加摸彩活動。

正德國中校長黃易進表示，Open Day 活動總共設計了12個關卡，包含了「加速器特色課程」、「特色社團及體育團隊」以及「職業試探」等3大類，讓參與的孩子在接近2個小時的時間內，以闖關、集點的方式進一步認識學校。

在家長會的全力支持下，學校還提供任天堂SWITCH等精美獎品，鼓勵闖關成功的孩子參加最後的摸彩活動，整場的關卡安排寓教於樂，讓家長可以陪著孩子一起認識學區內的國中學校，強化孩子未來適性發展的選擇。

校長黃易進表示，這是學校第一次辦理Open Day活動，非常感謝學校家長會的支持，希望透過活潑、有趣的方式，讓鄰近區域即將就讀國中的孩子和家長們，有機會可以提早認識校園環境、辦學理念、學校特色及社團體育團隊，幫助孩子在重要的國中階段能更快適應學校生活，繼而提升學生的學習成效。而近年來新北市致力提倡在地就學政策，也鼓勵學區內的孩子可以留在淡水地區選擇優質的正德國中，學校亦會不斷發展教育競爭力與價值力，提供每個孩子更優質的教育學習環境

淡水 任天堂 小學

延伸閱讀

淡水漁人碼頭跨年煙火 警交管、疏運資訊看這查

跨年煙火淡水登場！ 淡海輕軌42小時營運、班距縮短6分

淡水施放跨年煙火 新北捷運：連續42小時營運

淡水綠家園增設施完工啟用 營造優質休憩環境

相關新聞

童年破滅！小一課本驚見「耶誕禮物是爸爸買的」 媽媽們氣炸：超沒品

每年聖誕節期間，不少的小朋友都很期待收到聖誕老公公送的禮物。不過，有家長在「小一聯盟」透露，國小一年級課本中竟提到「耶誕禮物是爸爸買的」，讓孩子對聖誕老公公的幻想破滅，引起許多家長不滿。

豐原高中疑霸凌案涉案人多 校方兩度申請展延調查1個月

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，認定未涉及霸凌，高中生父親提出申復，歷經2個月重啟調查，原本...

世界和平會贈報 開啟孩子的想像力

世界和平會從2021年起與《好讀》周報合作，在各縣市推動「世界和平會好讀閱讀班」，每周至少贈報給70個班級、1260份以...

日本八王子市國中生高雄入班體驗 畫傷妝逛古厝喝珍奶

日本八王子市師生代表團今天參訪高雄市右昌國中，學校以祥龍獻瑞大陣迎賓，邀八王子師生入班體驗課程，學畫傷妝，走訪廟宇古蹟知...

第二次英聽成績 1成拿A、3成有進步

第二次高中英聽成績出爐，A級10%、B級43.51%、C級42.77%，其他則不及格！大考中心主任張新仁28日召開記者會指出，其中，有27356人為重複考生。台大生傳系特聘教授岳修平指出，其中27.14%的學生成績等級有提升，跟過往提升成績的比例差不多。

2.7萬考生參加兩次高中英聽 2成7提升成績等級

113學年高中英聽第2次考試成績今天公布，有2.7萬名考生兩次考試都參加，其中2成7考生在第2次考試中提升成績等級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。