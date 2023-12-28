日本八王子市國中生高雄入班體驗 畫傷妝逛古厝喝珍奶

日本八王子市師生代表團今天參訪高雄市右昌國中，學校以祥龍獻瑞大陣迎賓，邀八王子師生入班體驗課程，學畫傷妝，走訪廟宇古蹟知名景點，品嘗蔥油餅、珍珠奶茶等在地美食。本土語教師鄭浩成運用華語、閩南語、日語的相似音詞進行教學，閩南語中有不少源自日文的詞彙，很快就引起台日雙方學生的共鳴。

右昌國中校長黃永璋說，八王子市是高雄最早結盟且互動頻繁的日本友好城市，過去兩年因受疫情影響，交流活動改以視訊方式進行，今年終於能實地來到高雄作客。雙方學生已於11月線上見面會進行自我介紹，很期待今天的來訪入校體驗。

八王子市教育委員會生涯學習與體育部長平塚裕之帶團，16名日籍國中生到右昌國中，先入班體驗表演藝術課特效化妝課程，實際參與表演藝術課程的老妝、傷妝化妝技巧。表演藝術教師陳憲隆介紹特效化妝的種類、應用，並結合友善校園反霸凌的議題融入，帶領學生進行傷妝實作，由於成果相當逼真，日本學生驚呼連連，捨不得卸下手上的傷妝。

高雄市教育局專委劉靜文表示，感謝八王子市來賓、師長與同學攜手來訪，繼續八王子、高雄友誼的互動，希望日籍師生在交流活動發現高雄的美，感受到在地的熱情，也期望右昌國中的學生們在活動中展現身為文化代表與傳承推手的使命。

台日學生共進營養午餐後，進行社區巡禮，走訪右昌三山國王府、右昌元帥府與楊家古厝，品嘗在地蔥油餅、珍珠奶茶、豆漿等美食。右昌國中學生現場以英語導覽，介紹右昌在地特色建築、古蹟歷史、在地美食等，讓八王子市學生對高雄留下深刻印象。