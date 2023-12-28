高雄大學研發座標載具移動系統 解決空拍機續航定位

國立高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威指導學生陳俐卉、黃怡婷、陳亭瑄、張竣維、謝益嘉，以物聯網、大型氣球、捲揚機等相關軟硬體，開發全新載具定位技術，解決現有無人機在飛行安全、室內定位技術、電池續航力等瓶頸，可應用於有時效性的災害搜救，及自動繪圖、高空動態攝影、農業自動噴藥等多重用途。

這項「維所欲為--懸吊式座標載具移動系統」，獲得高大「激發學生創意競賽--創意發想組」金獎。懸吊式座標載具移動系統主要著重「定位」以及「高彈性」架構，以物聯網（IoT）為核心技術，結合多項硬體設備與軟體控制程式協作，優點是可依照需求靈活懸掛載具及場域變更。

蕭漢威表示，整套系統運作原理是在欲偵測或記錄的場域，無障礙物範圍內4角（端點）各設置1座捲揚機，以纜繩繫縛中央位置的氦氣空飄氣球及其懸掛載具，搭配物聯網技術，透過圖形化操作介面即可自由牽引收放，完成場域內的二維（或三維）空間架構。