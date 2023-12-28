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北屯逾30萬人 增建南興國中小

聯合報／ 記者林佩均黃寅／台中報導
台中市南陽國小斥資1.4億元興建和平樓，昨天落成啟用。記者林佩均／攝影
台中市南陽國小斥資1.4億元興建和平樓，昨天落成啟用。記者林佩均／攝影

台中市人口突破284萬人，北屯區超越30萬人，都創新紀錄，許多縣市面臨少子化廢校、併校，中市昨卻為北屯區新建南興國中、國小舉辦第一期校舍動土典禮，預計115學年度招生。豐原區南陽國小學生數3千多人，全市第一，校舍老舊爭取改建，新建的和平樓昨天啟用，市長盧秀燕期盼給學生更好的學習環境。

台中市有200多所國小，南陽國小學生人數居冠，校舍相當老舊，經爭取近3億元經費，完成信義樓、仁愛樓重建，昨天再啟用和平樓。盧秀燕說，2016年台南維冠大樓倒塌，立委江啟臣接到前校長、現任岸裡國小校長楊朝銘來電，擔憂南陽國小校舍「高齡」78歲，盼全面改建，以免危險。

經中央與地方民代合作爭取近3億元經費，南陽國小已改建信義樓、仁愛樓，和平樓昨天啟用，讓校園煥然一新。盧秀燕說，校園廳舍完工，市府會持續補助後續軟硬體設施。

北屯區人口激增，將增設南興國中、南興國小，校地就在南興公園旁。盧秀燕說，南興國中國小校地加起來2萬多坪，1坪若以50萬元計算，價值就超過100億元；若以100萬元計算，就超過200億元，教育的投資要捨得，提供最菁華的土地興辦教育，給學生最好的學習環境。

盧秀燕說，北屯人口超越30萬人，學校已不敷使用，她本屆還要增設4所學校，除已動工松強國小，南興國中小，廍子國中也將在下月動工。

盧秀燕 小學生 台中市

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