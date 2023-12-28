陽明交大將邀竹北高中改隸附中

陽明交通大學昨天校務會議決議通過，將正式邀請國立竹北高中改隸為陽明交大附中，竹北高中校長陳瑞榮對此抱持開放與歡迎態度，他表示，只要對學校和地方有幫助，會與學校同仁、學生、家長及校友共同商議，建立共識後全力推動。

新竹縣竹北市近年人口遷移快速，新竹市教育資源豐沛，除有陽明交大、清大、新竹科園實中、竹中、竹女、竹工、竹商、建功、成德和香山等公立大學或高中，竹北市僅有竹北、六家高中這兩所學校。不少竹縣家長認為，高中和大學教育資源極度不均，除期盼提升竹縣高中教育容量，也希望能同時提升教育的質與量。

陳瑞榮表示，竹北高中除了是台灣國際交流NPDL計畫的創始學校之一，也是竹竹苗第一所成立雙語教育實驗班的國立高中，113學年開始也和加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）簽訂國際學程「高中雙聯學制」計畫，未來並將規劃AI及生醫等特色實驗班進行拔尖選才，策略培養大新竹資優子弟。

針對陽明交大通過正式邀請竹北高中改隸為陽明交大附中，陳瑞榮說，未來若建立共識，將依循國立高中改隸國立大學附中的審查作業及處理要點，全力推動這件大事。

陳瑞榮也感謝陽明交大決定重磅加碼投資新竹縣高中教育，他說，陽明交大的學校聲望、教育量能與校友資源豐沛，陽明交大致力推動大新竹區均衡發展，展現回饋新竹縣的責無旁貸，竹北高中全體親師生與校友也一定全力以赴，致力為大新竹區締造一所典範高中，平衡頭前溪兩岸的教育資源落差，建立更多明星校群來共同栽培新竹的優秀子弟。