淡海新市鎮人口增 盼設國中就近讀

新北市淡水人口逾19萬，市區國中僅2所，淡海新市鎮人口不斷增加，地方盼增設國中就近就學，民代意見兩極。新北教育局表示，淡水、八里兩區人口成長緩慢，評估教育資源尚屬足夠，「新北市行政區教育資源配置評估計畫」已請專業單位做設校評估，預計明年2月有初步結果。

新北教育局日前辦「新北市行政區教育資源配置評估計畫」，針對淡海新市鎮國中、八里國中遷校及五股等行政區展開設校評估，12月已開初次審查會，市議員鄭宇恩指出，據戶政資料顯示，新市鎮內的崁頂里七年級學齡人口數，108學年度是208人，預估到117學年度將來到308人，沙崙、大庄、新民及文化里的學齡人口也還在增加，新市鎮有新設國中的需求。

市議員鄭宇恩認為，位於濱海路、義山路口的文中九用地，交通、面積都很適合，就學需求應在新市鎮範圍內解決，主張採取新設校，反對淡水國中遷校，不該影響舊市區學生就學權益。

市議員陳偉杰說，過去也曾提出遷校想法，但教育局指淡水市區的正德、淡水國中都未額滿，要蓋第3所國中有難度。因此他主張淡水國中可在淡海新市鎮成立新校區，舊校區做幼兒園使用，解決真理街因有文化國小、淡水國中、淡江中學及真理大學，上下課時間交通壅塞問題，還可受惠於新校舍，讓家長願意讓孩子在地就學，而非送到台北市士林、北投就讀。

另外，針對八里國中遷校，鄭宇恩說現有校區交通條件太差，若遷到八里大道、中華路二段路口的文中用地，設校經費可由台北港特定區區段徵收開發案挹注，不至於造成市府財政負擔。陳偉杰認為，八里國中遷校是假議題，文中用地現況為棒球場，若遷校棒球場怎麼辦？提升辦學品質才有助在地就學，遷校無法留住學生。

新北教育局表示，淡水、八里人口成長緩慢，評估教育資源尚屬足夠，也會積極提升八里在地就學率，111學年度補助八里國中100萬改善校園環境及充實教學設備，112學年度會續辦理。