受俄烏戰爭啟發 竹市光復高中學生設計避難所

新竹市光復高中室內設計科學生受俄烏戰爭啟發，設計出以植栽遮蔽的避難所，內部各種起居空間讓民眾能在戰爭中持續生活，即日起可在校內畢業展看到他們的設計理念。

新竹市光復高中設計群第20屆畢業成果展即日起在校內展出，由廣告設計科、多媒體設計科、室內設計科學生共同以「衍界」為主題，分別透過動畫、遊戲製作、商品設計與建築設計等作品，呈現2年多學習成果。

由多名室內設計科高3學生組成的「無痕」團隊向中央社記者表示，因受俄烏戰爭啟發，以落葉片片覆蓋的概念設計避難場所，3層建築物沿山坡地建造，外觀由大片植栽覆蓋達遮蔽效果，內部則有寢室、休閒、親子遊戲與糧食存放等空間，讓民眾能在戰爭時持續生活。

以「霸道蘿蔔愛上我」為題設計出動漫遊戲的多媒體設計科學生團隊說，遊戲角色是以團員個性設計，故事設定為校園愛情故事，遊戲中的各種選擇會影響遊戲故事結局，盼藉此讓玩家了解兩性尊重議題。

光復高中提供新聞資料表示，此次畢業展即日起至113年1月5日於光復高中東側大樓1樓展出，共有21組展出作品，盼藉此活動將學生們的設計創意與巧思傳達給全校師生及社會大眾。