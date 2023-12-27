簡嘉誠「青空下的追風少年」 奪日本國際漫畫賞金獎

由日本外務省舉辦的第17屆國際漫畫獎昨（26）日公布得獎名單，台灣漫畫家簡嘉誠以「青空下的追風少年」從587件作品中脫穎而出，勇奪金賞；林奕辰、清水則分別以「二零七之骨」、「友繪的小梅屋記事簿2」獲得銅賞。這也是台灣漫畫家繼韋蘺若明於第14屆獲金賞後再度摘冠。

榮獲金獎的「青空下的追風少年」，是簡嘉誠與檔案管理局、出版社蓋亞文化合作的最新力作，從檔案局典藏的國家檔案中，以文化部指定為重要古物的台鐵檔案作為創作素材，描繪在二戰末期的時空背景下，兩位台、日少年因跑步而相遇，滿懷鬥志與火車競逐，夢想在日本田徑史上留名的熱血故事。藉此將沉睡在檔案中鮮為人知的過往，透過漫畫家的妙筆轉譯，一一呈現在讀者眼前。

獲得銅賞的「二零七之骨」講述一個受到詛咒及眷顧的姓氏「奇獨」家之女是否能擺脫家族傳統束縛，逃離死亡命運的故事；「友繪的小梅屋記事簿2」以日治時代大正期間的台北為背景，知名料亭小梅屋的第三代接班人、女高中生友繪，尋覓美食料理的故事。

文化部長史哲表示，台灣漫畫家近年在國際各大漫畫獎項屢傳捷報，特別在漫畫大國日本，每年都有台灣漫畫家得到國際漫畫獎的榮耀。未來文化部會持續協助漫畫創作者及業者推動台漫內容的產製及推廣，全方位協助產業鏈的每一個環節，支持台灣漫畫發展。從近期開展先行的國家漫畫博物館、漫畫獎勵金、新增文化黑潮的中長篇漫畫產製徵案、加強外譯推廣力道到漫畫家駐村等一連串的政策，持續優化漫畫創作環境並健全產業生態。

文化部駐日本台灣文化中心表示，近年在日本積極推廣台灣漫畫，連續4年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」、「漫畫之絆 台日漫畫家簽名板展」，與北九州市漫畫博物館合辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展，並促成台灣漫畫家去年首次在日本北九州市駐村、邀請台灣漫畫家、插畫家繪製中心年度活動摺頁等，連續幾年積極推廣台漫，已成功促成多部作品在日本出版日語版，未來將持續在日本搭建台灣漫畫展銷平台，為台漫黑潮推波助瀾。

日本國際漫畫獎由日本外務省主辦，目的為向世界推廣漫畫文化，今年邁入第17屆，計有82個國家及地區、587件作品參賽，本屆共選出最優秀賞（金獎）1名、優秀賞（銀獎）3名、2名獎勵賞及9名入賞獎（銅獎）共15件作品，頒獎典禮預定於明年3月舉辦。