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苗縣國中小入學 將總量管制預告

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣國中小學新生分發入學重大變革，將以總量管制預告，替代原額滿學校作業，圖為頭份市六合國小預定地運動場今年2月揭牌啟用 。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣國中小學新生分發入學重大變革，將以總量管制預告，替代原額滿學校作業，圖為頭份市六合國小預定地運動場今年2月揭牌啟用 。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣國中小學新生分發入學將有重變革，將以總量管制預告，替代原額滿學校作業，讓家長提早因應，下學年確定有照南國中、頭份國中列入總量管制學校，另頭份市、苗栗市4所小學，尚待最後調查新生人數評估中。

縣務會議昨天討論通過國民中小學新生分發及入學辦法修正草案，將於明天施行，縣府教育處並據以訂定國中小學班級數總量管制及學生作業要點修正草案，規定總量管制學校新生入學排序。

教育處長葉芯慧說，舊辦法的額滿學校作業，須等新生報到再辦理改分發至鄰近學校，新辦法採總量管制預告，每年12月31日前學校報請縣府核准，下學年實施班級數總量管制，預告讓家長提前因應。

教育處指出，下學年新生入學班級數總量管制學校，目前確定有照南、頭份國中，另頭份市后庄、信義、六合及苗栗市文華國小，待29日提報確認新生人數，評估是否列入管制。

管制學校新生分發入學第一順位，包括設籍該校學區（中）低收入戶、特殊境遇家庭、父母身心障礙重度以上、寄養家庭，以及特教、就學輔導委員會鑑定安置生等，第二順位包括經特教生、安置生的弟妹；第三順位是與1名二親等內直系血親或監護人共同設籍並實際居住學區者。

小學 寄養家庭 父母

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