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教學新模式綻放教育新活力 台南3校獲創意教案大獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市賢北國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲極淨之源特別獎。圖／南市教育局提供
台南市賢北國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲極淨之源特別獎。圖／南市教育局提供

台南市學校參加天下雜誌微笑台灣創意教案，長興國小以「跨越時空的聲音」探究鼓文化榮獲貳獎、東區勝利國小以「咱的東菜市 相揪款款踅」帶孩子進入傳統市場學習榮獲參獎、賢北國小以「Look!我們蓋了一面牆」探討垃圾對水資源的影響榮獲極淨之源特別獎，3校上周末受獎後分享經驗，市長黃偉哲欣喜南市對各項教育政策的前瞻規畫、逐步落實具體成果。

教育局長鄭新輝表示，此次獲獎團隊，透過教師的課程設計，全面強化學生學科能力、科技素養、創新思維及問題解決力，同時培養學生具備在地視野的全球永續新公民，能在激烈的競爭中脫穎而出，很不容易，感謝學校老師的用心與專業。

獲獎教師長興國小老師陳文凱、戚維容說，他們觀察到文化底蘊的涵養是一般孩子非常欠缺的，因此長興國小努力推動人文課程與數位科技結合，以提升學生人文素養，透過教學活動讓學生了解自己身邊的人文地景，以培養學生的感受力，再結合數位科技的發展有具體解決策略。

賢北國小老師陳美芝、張良誠、蕭順允、鄭又菁、洪若綺分享，課程內容結合校訂鹽水溪跨領域課程，採PBL專題式學習模式教學，以藝術實踐的方式，讓環保教育、創造力思考與美感藝術的種子在孩子心中萌芽之後，扎根成長，讓環保資源再造的教育深耕推廣並發揮正面社會影響力。

東區勝利國小老師黃雅貴、黃惠君、劉千綺、戴敏娟、蘇宸穎指出，讓學生以在地生活環境主題，促進學生對於家鄉的理解，學習的過程也培養學生的探究能力。最後，學生能走入傳統市場，將SDGs導入課程成果之中，並利用成果回饋社區。

教育局表示，台南市積極推動專題式學習(PBL)探究課程，充分結合傳統與創新，不僅承接在地的文化底蘊，更能涵括SDGs永續概念，讓學生認識台灣文化、了解在地生活環境，並培養全球公民意識及問題思辨能力，主動建立發現、解決問題的習慣，促發有效學習遷移，並培養迎向未來挑戰的競爭力。

台南市東區勝利國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲參獎。圖／南市教育局提供
台南市東區勝利國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲參獎。圖／南市教育局提供
台南市長興國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲貳獎。圖／南市教育局提供
台南市長興國小參加天下雜誌微笑台灣創意教案，榮獲貳獎。圖／南市教育局提供

教育局 素養 教師

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