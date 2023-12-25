防疫隔板用不著別丟掉 這校師生做成耶誕樹、許願卡

揮別疫情陰霾，各校學生不用再使用防疫隔板，基隆二信高中廣設科教師設計「防疫隔板創意耶誕平安樹」活動，切割防疫隔板做成祝福卡，讓學生寫下耶誕節的祝福，再掛在用防疫隔板做成的耶誕樹，伴隨閃亮亮的耶誕燈飾傳遞平安與祝福。

二信表示，這座別出心裁的耶誕樹放置在圖書館正門口，吸引經過的師生注意，常忍不住靠近欣賞。耶誕樹由一片片防疫隔板拼接出主體造型，上面掛滿口罩及額溫槍吊飾，祝福卡則是損壞的防疫隔板殘片，「禮品」還用酒精瓶、漂白水筒等空瓶做成，滿滿的防疫意象，毫無違和的組成耀眼的耶誕平安樹。

不少覺生覺得這棵耶誕樹很有創意，同時想起疫情期間，全國民眾和全校師生團結合作，平安度疫情襲擊，也勾起戴口罩及使用防疫隔板時的不便。疫情過去後，大家更應該存著感恩心，守護得來不易的健康與平安。

二信高中衛生組長王永富表示，疫情嚴重時學生用餐必須使用防疫隔板，那時候隔板奇貨可居，學校趕赴外縣市工廠才買到貨。如今疫情不再，損壞或是學生不用的隔板，當作一般垃圾棄置很可惜，學校發布訊息，尋求用在教學活動中。

國中部主任詹志仁提案創作一棵「耶誕平安樹」，並由廣設科及美術老師帶領學生設計組建，國中部導師教導學生寫出感恩許願卡，共同完成耶誕樹。學生在歡度佳節同時，也學習到創意設計及珍惜物資、感恩惜福的藝術涵養與道德實踐素養。

校方說，耶誕樹由廣設科老師陳良蕙、李俊龍及隋珊引領學生創作，就像平安樹的介紹銘牌文字介紹：人們挺過新冠疫情的磨難，益發珍視平安、健康的可貴。藉平安夜的到來，二信師生以防疫隔板及物資，妝點出別具意義的平安樹，用來感恩為抗疫作出貢獻的人、事、物，也銘記這經歷不易的疫情歲月。

二信高中圖書館小太陽成長社社長徐以倫說，很開心可以在圖書館看到特殊造型與精心設計的耶誕樹，透明防疫隔板做成的耶誕樹，呈現獨特的美感，每一個隔板上都有著精心裝飾的聖誕飾品及許願卡，許願內容包括「未來能去美國打NBA」、「學校有7-11」、「喜歡的人不轉學」等，讓圖書館的閱讀空間增添樂趣。

基隆市二信高中師生用防疫隔板做成耶誕樹，傳遞平安與祝福。圖／二信高中提供