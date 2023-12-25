百業缺工機器人發展成趨勢 雲科大辦智慧機器人學程成果展

因應百業缺工及人工智慧時代來臨，雲林科技大學2020年成立智慧機器人學士學位學程，並開辦機器人技優專班，今天舉辦智慧機器人學程成果展，新代科技公司捐贈校方一台水平順應性多關節機器人，將提供學生專題研究，強化實務能力。

雲科大智慧機器人學程今天舉辦成果展，展示郭智宏老師指導李玠澄與陳易唯兩名學生共同完成的「自主移動割草機」，已獲廠商青睞，將技轉成為商品。由郭智宏老師指導學生陳易唯所完成的圖形化ROS (機器人作業系統) 操作介面，有助於智慧機器人產業的大躍進。

第3項成果是「第3代迷你兔」，將應用在機器人系統整合或其他的機器人應用上。由夏郭賢與郭智宏兩名老師指導張伯匯等4名學生設計的機器人可以爬上30公分高的高台投擲棒球與羽毛球，未來可發展為特殊用途機器人。

由蕭佳明與夏郭賢兩名老師分別指導兩組學生設計的機器人能夠將飛盤投擲到指定的籃框，可以發展為娛樂機器人。由蕭佳明老師指導李俊德等學生組隊參加由勤誠興業公司與新代科技公司所辦理的「勤誠新代盃智慧製造產學研習營」，連續兩年都獲得優勝的好成績。

雲林科技大學楊能舒校長表示，雲科大看到百業缺工的趨勢，2020年設立智慧機器人菁英人才培育基地，今年起招收普高與技高一般畢業生就讀智慧機器人學士學位學程，為國內產業培育所需的智慧機器人人才，很高興看到智慧機器人師生團隊過去4年來的成績斐然。

他也感謝新代科技公司捐贈雲科大一台全新的水平順應性多關節機器人 (SCARA機械手臂)，對於智慧機器人學程及機器人技優專班在教學與研究方面將會有極大且實質的幫助。