全台女子首學 長榮女中慶136歲 102歲校友現身

耶誕節到來，台南市長榮女中慶祝創校136年，舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會以及校友大會。為了歡迎學姊們回娘家，各科不只提供按摩紓壓的服務，還現做雞蛋糕及咖啡等餐飲招待，校友中最年長的102歲，最年輕的未滿20歲，有如5代同堂。

耶誕節對教會學校是重要節日，基督教學校長榮女中近期展開一連串慶祝活動。首先登場的是配合英文提升計畫，安排寫信給耶老的活動，校方搭配「府城400年」，讓學生在明信片上，彩繪各種台南代表性的圖案，像是赤崁樓、安平古堡、孔廟等古蹟，還有各式各樣的小吃；並用英文書寫，向耶老介紹台南的特色，再由校方將明信片寄給各國的聖誕老人組織。

今天耶誕節，校方舉辦耶誕英文歌曲比賽，學生們無不在造型上精心打扮，展現活力，而在耶誕慶祝會上則有學生的精彩歌舞表演、抽獎，還請來歌手現場演唱，氣氛熱烈。

因疫情停辦了4年的校友大會，今年也選在耶誕節舉辦，校友們紛從各地回娘家團聚，老中青3代都有，現場也出現母女檔、師生檔、姐妹檔等，其中年紀最長的是102歲的劉採桑。

劉採桑出身嘉義望族，因風聞長榮女中音樂教學鼎盛，15歲入學，她回憶，畢業前和同學前往日本旅遊1個月，費用100元，當時公務員月薪才30元，這個空前絕後的畢旅，讓她印象深刻，還珍藏著當年攝於日本奈良的老照片。

民國30年從長女畢業後，便前往日本東洋學校進修音樂，旅居日本一段時間後返台。對母校懷有濃厚情感的她，堪稱是長女校友會的精神領袖，每年活動從不缺席，今年還領軍台北支部會合唱團現場獻唱，中氣十足。

今年也第1次有男校友出席，還在念大學的王瀚恩成為全場焦點，大家也笑稱，這場校友會有如5代同堂，也象徵長女這所全台女子首學得以生生不息傳承下去。