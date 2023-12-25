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中山工商寒冬送暖三代同歡 師生款待弱勢長輩與兒少

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩。圖／中山工商提供

高雄市中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，500多名師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩和育幼院兒少。各科發揮專業及巧思將老幼奉為上賓，並端出12道澎湃料理分享。

中山工商董事長陳國清在63年擔任校長時，為深耕生活教育，落實「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」精神，設計三代同歡活動，提醒師生要懂得敬老慈幼、知福、惜福和感恩，倡導施比受更有福。活動不僅成為學校傳統，也贏得外界好評。

中山工商校長林昭億表示，今年三代同歡邀請高雄仁愛之家、南區老人之家敬老所，及少教所、聖功社會福利慈善基金會、華山基金會鳳山站，超過百名長輩及兒少到校同樂。校方動員二年級生接待，並首度有國中部學生參與。高雄市教育局督學蔡碧夆參與，家長會長莊正義也自掏腰包提供童玩攤位與小朋友同樂。

林昭億說，雖然遇上寒流來襲，氣溫驟降，但師生仍頂著十多度低溫，熱情迎接貴客上門。各科學生設計活動，包括社團表演、摸彩、卡拉ok炒熱氣氛，還幫長輩、孩子們安排理髮、按摩、指甲彩繪、義診、老人茶棋藝、造型氣球、套圈圈、乒乓同樂、製作爆米花分享。中午職訓中餐班學員端出滿滿「幸福宴」12道佳餚，包括彩椒爆炒花卷、筍香蹄䠙、涼拌泰式海鮮、魚翅羹、蔥油雞、松茸豬肚四寶湯等，暖心又暖胃。

「施比受有福，快樂是給出來的！」資訊科越南僑生龍錦輝說，他跟父母在線上閒聊時，談到學校將舉辦三代同歡活動，他想拿建教實習津貼所得買禮物、餅乾和小朋友分享，獲得家人支持並共襄盛舉，請他加碼增添禮物。

資訊科馬來西亞僑生李世鴻負責與長輩泡茶聊天，自己剛獲得PVQC專業英日文詞彙與聽寫能力大賽及校內英文翻譯競賽第一名，且從小就有在看台灣的台語節目及連續劇，接待應對沒問題，加上同學準備馬來西亞料理肉骨茶湯迎賓。

餐二智班王冠鈞、王鈺媚是兄妹同班，這次負責滷味及烹調沙茶空心菜、蒜泥白肉等，讓長輩們都吃的很開心。

中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩和育幼院兒少。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩和育幼院兒少。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩和育幼院兒少。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，師生不畏寒流熱情款待老人之家長輩和育幼院兒少。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，各科發揮專業及巧思將老幼奉為上賓，並端出12道澎湃料理分享。圖／中山工商提供
中山工商舉辦寒冬送暖三代同歡活動，各科發揮專業及巧思將老幼奉為上賓，並端出12道澎湃料理分享。圖／中山工商提供

馬來西亞 長輩 寒流

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