台中、宜蘭攜手藝文交流 今年底連演2齣歌仔大戲

台中市文化局與宜蘭縣文化局攜手邀請「蘭陽戲劇團」，12月30日、31日將在台中市中山堂一連帶來「杜子春」和「英雄再現•蔣渭水」兩齣歌仔大戲，文學大師黃春明更將為親自編導的「杜子春」，在演出前進行觀眾導聆，民眾別錯過。

台中市文化局長陳佳君說，台中市享有「文化城」美譽，而宜蘭縣是歌仔戲的原鄉。蘭陽戲劇團致力保存與推動歌仔戲這項深具本土特色的傳統文化資產，更因應現代潮流不斷研究創新，尋求突破，吸引許多年輕世代觀眾。

宜蘭縣文化局長兼蘭陽戲劇團長黃伴書說，蘭陽戲劇團是全台唯一的公立歌仔戲劇團，不僅傳承北管戲、本地歌仔、傳統歌仔戲，並致力於創新歌仔戲，足跡遍及美國、哥斯大黎加、新加坡、加拿大。

文化局指出，「杜子春」和「英雄再現•蔣渭水」兩齣大戲不僅體現本土戲曲傳承與轉譯，更深具台灣歷史意義。12月30日演出劇目「杜子春」來自家喻戶曉的民間故事，由文學巨擘黃春明老師編導，與蘭陽戲劇團攜手以奇幻文學的詩意手法，創造出歌仔戲的現代風貌，演出當天下午1時30分，黃春明大師更將現身中山堂親自導聆，帶領觀眾一窺現代歌仔戲多元藝術呈現的可能性。