高中廣設實驗班招生 學者：考驗師資及課程

少子化衝擊下，為吸引學生就讀，部分學校發展實驗班，112學年度共有22校設42班，多為雙語、數理實驗班，也有學校開設生醫科技、法商、原民藝術、時裝創作等班。新北市立清水高中開設生醫科技、法商實驗班，校長賴來展觀察到會考分數逐年增加，對招生有助益。學者提醒，高中職實驗班還有師資、課程設計等考驗。

新北高中職實驗班以數理、雙語居多，也不乏其他領域的實驗班，像是清水高中有生醫科技實驗班、法商領導人才教育實驗班；樟樹實中開設時裝創作、人工智慧、數位藝術等實驗班，莊敬高職、南強工商也分別開設原民文化、原民表演藝術實驗班等。

賴來展說，近年生醫產業發展蓬勃，2014年設生醫科技實驗班，有基因科技學、醫學等基礎科目，並透過醫學PBL（Project-Based Learning，意即專題導向學習）加深課程，邀請醫師線上講解課程，該班約4成畢業生往醫學、醫檢及藥學相關科系升學。

中和高中實施全年級授課美感雙語實驗教育課程，協同授課老師吳嘉珮與美國籍外師設計系列課程，針對議題團隊協作，喚起學生的問題意識。崇義高中原民學生占全校4成，開辦「原住民族實驗教育班」強調跨文化學習體驗，該校老師曾嘉汶結合現代舞、曲風及歌唱啟發原民學生。

台師大教育系教授林子斌說，實驗班在高中階段還有很多挑戰，不能徒具實驗班名稱，內容卻跟其他學校開多元選修相去不遠。林坦言，特色實驗班仍屬小眾，學生也會考量上實驗班對升學是否有幫助，比如課堂是否提供大學相關科系先修班，推甄大學能加分才會增加誘因。

至於社區型高中開設實驗班是否對會考成績有助益，林認為這部分需個案討論，學生也會考量交通問題。