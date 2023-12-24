台東小六生被查霸凌 持椅砸老師

台東傳出有小六學生疑不滿老師調查校園霸凌，情緒失控竟持椅子砸傷女老師頭部導致腦震盪，老師憤而報警，校園暴力也引發家長憤慨。

縣府教育處表示，校方依規定進行校安通報，且啟動三級個案輔導機制，事發原由要進一步調查釐清。

本月22日，南迴線某校小二女導師調查高年級霸凌低年級情事，一名小六男學生疑似不滿遭人指控是他所為，情緒一時失控，在教室內拿起椅子砸向老師頭部。目擊學生通報其他老師趕來制止，該名導師先被送往衛生所，因出現腦震盪跡象，轉送市區大醫院治療。女老師不甘無辜被打，憤而到派出所製作筆錄備案。

家長議論表示，施暴學生身材高大，過去也曾霸凌低年級學生，受害學生家長為保護孩子身心發展，選擇原諒，豈料施暴學生被列管輔導之後行為未改善，這次更打傷老師，實在太超過了，家長要負很大責任。

校方表示，事發過程眾說紛紜，學校先安撫學生及老師情緒，隨即依循校安通報，目前正進一步釐清事件原由，會盡快最短時間內調查清楚，請外界勿過度渲染。

教育處長蔡美瑤說，老師面對突如其來的事情，身心勢必受到驚嚇和傷害，所以第一時間已先關心老師，再來關心學生狀態，會給予適當輔導。