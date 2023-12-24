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台東小六生被查霸凌 持椅砸老師

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東傳出有小六學生疑不滿老師調查校園霸凌情緒失控竟持椅子砸傷女老師頭部導致腦震盪，老師憤而報警，校園暴力也引發家長憤慨。

縣府教育處表示，校方依規定進行校安通報，且啟動三級個案輔導機制，事發原由要進一步調查釐清。

本月22日，南迴線某校小二女導師調查高年級霸凌低年級情事，一名小六男學生疑似不滿遭人指控是他所為，情緒一時失控，在教室內拿起椅子砸向老師頭部。目擊學生通報其他老師趕來制止，該名導師先被送往衛生所，因出現腦震盪跡象，轉送市區大醫院治療。女老師不甘無辜被打，憤而到派出所製作筆錄備案。

家長議論表示，施暴學生身材高大，過去也曾霸凌低年級學生，受害學生家長為保護孩子身心發展，選擇原諒，豈料施暴學生被列管輔導之後行為未改善，這次更打傷老師，實在太超過了，家長要負很大責任。

校方表示，事發過程眾說紛紜，學校先安撫學生及老師情緒，隨即依循校安通報，目前正進一步釐清事件原由，會盡快最短時間內調查清楚，請外界勿過度渲染。

教育處長蔡美瑤說，老師面對突如其來的事情，身心勢必受到驚嚇和傷害，所以第一時間已先關心老師，再來關心學生狀態，會給予適當輔導。

霸凌 情緒 椅子

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