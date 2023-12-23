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謝謝台灣 慈大烏克蘭學生志工團走入國小校園當老師

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟大學烏克蘭學生林昀希擅長音樂，當音樂課助教，也分享烏克蘭音樂與文化。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學烏克蘭學生林昀希擅長音樂，當音樂課助教，也分享烏克蘭音樂與文化。圖／慈濟大學提供

花蓮吉安鄉太昌國小這學期有一群特別的老師，他們是來自慈濟大學的9名烏克蘭碩士生，因為在台灣感受到援助與溫暖，主動爭取志工服務，教導太昌國小學生英文和音樂，還分享烏克蘭文化，打開學童的國際視野。

俄烏戰爭發生後，慈濟大學啟動「陽光向日葵－難民學生扶助專案」，有20名烏克蘭學生受到援助，來校就讀。其中9位就讀傳播學系碩士班的學生，主動表達想要回饋社區，透過系主任孫維三的介紹，這學期成為太昌國小的「新老師」。

9名烏克蘭學生利用各自空堂時間，每周二到三次，排班輪流騎腳踏車到校上課，有的教英文，有的協助音樂教學，也介紹烏克蘭的音樂與舞蹈，分享不同國家的國旗、文化與生活方式，讓太昌學童聽得津津有味。

精通音樂的林昀希擔任音樂課助教，教孩子如何閱讀樂譜，調整音準，她還分享烏克蘭傳統樂器、軍樂典及傳統舞蹈，她說，很高興能有這樣的志工體驗，非常愉快。

同樣來自烏克蘭的朱莉婭笑說，中文還不夠好，有時找不到正確的字詞跟學生解釋，這也激勵她要更努力學習中文；夢汝嫣曾在波蘭學過中文，母親是幼稚園老師，從小在旁觀察，對與孩子互動頗有經驗，帶領太昌學童將英文運用在生活中。她說，受到台灣人和慈濟大學很多幫忙，也想回饋台灣。

太昌國小原本就實施雙語教學，校長吳昌葦說，語言的背後蘊含許多文化，烏克蘭老師走入校園，為孩子打開國際視野，鼓勵孩子們更勇於使用英文，讓語言學習變得更有趣。

花蓮慈濟大學烏克蘭學生夢汝嫣來台求學感受到台灣人的溫暖，到太昌國小當志工老師，回饋社會。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學烏克蘭學生夢汝嫣來台求學感受到台灣人的溫暖，到太昌國小當志工老師，回饋社會。圖／慈濟大學提供
花蓮太昌國小這個學期有9名慈濟大學的烏克蘭學生擔任志工老師，讓英語學習變得更有趣。圖／慈濟大學提供
花蓮太昌國小這個學期有9名慈濟大學的烏克蘭學生擔任志工老師，讓英語學習變得更有趣。圖／慈濟大學提供

烏克蘭 英文 慈濟

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