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影／科目三跳起來！民雄國小校慶家長扮變形金剛 與近百學童同舞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄國小上午舉行126周年校慶大會，家長會安排「變形金剛」造型裝扮家長，與近百名小朋友，大跳抖音火紅的「科目三」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民雄國小上午舉行126周年校慶大會，家長會安排「變形金剛」造型裝扮家長，與近百名小朋友，大跳抖音火紅的「科目三」。記者魯永明／翻攝

嘉義縣民雄國小上午舉行126周年校慶大會，家長會安排「變形金剛」造型裝扮家長，與近百名小朋友，大跳抖音火紅的「科目三」，短短2分鐘，大家隨著音樂聲，手舞足蹈，讓觀眾來賓眼睛一亮，紛紛拿手機拍攝錄影。

「科目三」魔性絲滑舞步抖音爆紅，連國中小學生都會跳，校長蔡明昇對有拿麼多小朋友會跳，感到訝異，他說，校園老師未教跳「科目三」，小朋友看影片自學，跟著街舞築夢者舞者跳，還有家長一起跳，「沒想到，有那麼多小朋友會跳」。

蔡明昇說，家長與小朋友「科目三」，是即興式表演節目，只有短短2分鐘，帶動會場氣氛，讓觀眾來賓眼睛驚喜，家長會長何相佑帶家長安排電影「變形金剛」造型裝扮家長，受小朋友歡迎。

近期大陸海底撈興起的「科目三」舞蹈挑戰引發爭議，風波也延燒到台灣海底撈，許多台灣人到店消費也開始要求店員跳舞，讓店員怨聲連連。「科目三」吹進台灣，「科目三」完整名稱是「廣西科目三」。

原先「科目三」指的是中國駕照考科之一，之所以會變成抖音熱門曲，是因為一場廣西婚禮上的歌舞環節，在婚禮上大家在歡愉氣氛下隨歌起舞畫面，讓人印象深刻，之後便開始出現「科目三」的說法：「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉（吃米粉），科目三跳舞。」

嘉義縣民雄國小上午舉行126周年校慶大會，家長會安排「變形金剛」造型裝扮家長，與近百名小朋友，大跳抖音火紅的「科目三」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民雄國小上午舉行126周年校慶大會，家長會安排「變形金剛」造型裝扮家長，與近百名小朋友，大跳抖音火紅的「科目三」。記者魯永明／翻攝

抖音 觀眾 小學生 嘉義

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