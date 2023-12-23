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竹市成德高中田徑隊危宇澤 將出征世界聽障青年運動會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市成德高中田徑隊學生危宇澤（中）入選2024年世界聽障青年運動會，即將代表我國參加100公尺、跳遠、4*100公尺接力共三個項目，師長都為他開心。圖／竹市府提供
新竹市成德高中田徑隊學生危宇澤（中）入選2024年世界聽障青年運動會，即將代表我國參加100公尺、跳遠、4*100公尺接力共三個項目，師長都為他開心。圖／竹市府提供

新竹市成德高中田徑隊學生危宇澤患有中度聽障，近日入選將於巴西帕拉奧林匹克林訓練中心舉辦的2024年世界聽障青年運動會，即將在明年1月15至20日代表我國參加100公尺、跳遠、4*100公尺接力共三個項目，消息令人振奮，市長高虹安祝賀也期許危宇澤為城市爭光。

田徑教練陳穎祈指出，危宇澤憑藉著自己的積極態度、自律精神以及家庭的支持，成功克服了與生俱來的聽力障礙，11月參加今年全國中等學校田徑錦標賽，勇奪高男組十項混合運動銀牌，並曾榮獲2019年總統教育獎、2023年嘉新體育獎績優選手，展現巨大潛力。

危宇澤表示，感謝校長沈永昆對運動代表隊支持，不管是賽前或賽後，都找時間鼓勵與嘉勉，這是他能入選國家代表隊重要的原因之一。雖然此賽事沒有十項混合運動項目，但100公尺、跳遠也是他本身擅長的項目，將盡力締造最佳成績，為中華隊爭取最高榮譽。

「恭喜成德高中田徑隊優異表現，期待他們在巴西盡情發揮！」高虹安表示，隊員們的成就是竹市體育發展的驕傲，也展現了學校、教練和家長辛勤培育與支持的成果。市府將繼續支持和促進體育運動在竹市的發展，提供年輕人優質的運動訓練平台。

教育處長陳木金也對於成德高中田徑隊的成就表示讚許，肯定學校全力推展田徑運動項目，展現出對體育運動的支持和努力，期望田徑隊的選手們能取得更好的成績，並在全球體育舞台上展現卓越的表現，讓新竹市和成德高中在體育領域繼續發光發熱。

運動 體育 高虹安 田徑

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