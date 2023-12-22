快訊

趙少康首輪發言狂轟「賴皮寮」爭議 稱賴清德是台灣和平恐佈分子

VR結合星宿、唐代長安背景遊戲 傳統文學加入新思維

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元智大學中文系畢展學生設計作品「唐鴻臚」，將唐代長安作為遊戲時代背景，是一款桌上角色扮演遊戲。圖／元智大學提供
元智大學中文系畢展學生設計作品「唐鴻臚」，將唐代長安作為遊戲時代背景，是一款桌上角色扮演遊戲。圖／元智大學提供

元智大學中國語文學系109級畢業成果展，在校內六館「玻璃屋」登場，共展出11件作品，包含飲食文化、亞洲傳統誌怪奇譚、星宿與十二生肖、神祇、古箏樂器、現代文明病、生活紓壓等，歡迎民眾一同感受「專業+現代」的新思維。

元智中語系畢業展主題「迂‧隅‧語‧遇」，利用國語四聲聲調，表現中語系4年學習經歷，此次共有11件參展作品，作品星落月影閣焦點集中在四象和28星宿，深入星宿的起源、發展及四象的故事，以互動式網頁小遊戲，結合AI技術和手繪星空圖，再搭配VR眼鏡，讓參展人員感受到星空就在自己眼前，現場並提供流沙星空瓶的製作，享受DIY的樂趣。

「怪談客棧妖請函」以台灣鄉野奇談發想，改編並融合創意要素，引領所有前來參觀的客官，認識被埋沒屬於「祂」們的故事。其中有3組不同的故事採電子及實體方式展出，「牙白牽緣繩」則用CLIP STUDIO SHARE製作電子書，分支劇情則用YouTube影片呈現。

同樣具有古典傳統色彩的「唐鴻臚」，將唐代長安作為遊戲時代背景，故事選用唐傳奇基底為架構，融合愛情、理想、奇幻風格，設計桌上角色扮演遊戲，透過科普與關卡結合數位和文化創新。作品「脫癮而出」則探討現今社會中的成癮習慣，調查大學生的日常生活，透過「打地鼠遊戲」，作為線上與現下實體跟參展人員互動管道。

此外，還有「柳暗花明郵一村」，以「郵票」圖示為主體，設計1款記憶對對碰，在遊玩時自然記得這些郵票的模樣。「歲星紀年」12生肖和12干支是中華傳統的時間計算系統，透過生動有趣的圖片和故事，協助幼兒認識和記憶生肖動物，並認識和理解中華傳統文化。

元智中語系主任何威萱表示，本年度展出的主題，將古今各種文學作品，結合當代思潮的想像延伸，運用數位技術，重新建構古典與當代的視域融合，透過創新與創意，啟發學生更多的文學想像。

元智大學中文系畢展學生設計作品「柳暗花明郵一村」，以「郵票」圖示為主體，是一款記憶對對碰遊戲。圖／元智大學提供
元智大學中文系畢展學生設計作品「柳暗花明郵一村」，以「郵票」圖示為主體，是一款記憶對對碰遊戲。圖／元智大學提供

元智大學 生肖

延伸閱讀

苗栗糧倉修復再利用動工祈福 歷史建築朝活化之路起動

「A(rt)life 漫宿生活節」12/23-1/22「Alife WCH」免費一泊一食一飲感受客語浪漫來襲

羅漪文寫「我當司法通譯的日子」 獲台北文學獎年金

書名有玄機？楊照深入解讀村上春樹！

相關新聞

汐止長安國小聖誕趴 幼兒園孩童開心走秀

再過幾天就是聖誕節，汐止區的長安國小也安排了一系列的慶祝活動，今(22)日是幼兒園的聖誕走秀趴，小朋友們打扮成聖誕老公公或是公主、麋鹿、聖誕樹等造型登場，快樂過聖誕，場面好熱鬧。

VR結合星宿、唐代長安背景遊戲 傳統文學加入新思維

元智大學中國語文學系109級畢業成果展，在校內六館「玻璃屋」登場，共展出11件作品，包含飲食文化、亞洲傳統誌怪奇譚、星宿...

聖誕送暖邁入第10年 青山國中小學子愛心鞋盒贈家扶

聖誕節前夕，汐止區的青山國中小再度募集鞋盒，將裝有文具、娃娃等驚喜的禮物，今(22)日送到汐止的家扶中心，聖誕鞋盒傳愛活動，邁入第10年，今年還準備了白米、罐頭及雨衣等物資，生活化的禮物，更貼近受扶助家庭的需求，也讓冬至這一天，多了暖暖的愛心。

竹縣台大簽訂MOU 陳文章：首度與縣市合作挹注高中資源

新竹縣政府為籌備新設高中、提升縣立高中專業課程素養，今天與台灣大學簽訂合作備忘錄(MOU)，雙方就課程專業研發與提升、協...

寒流來襲 冠軍建材前進尖石偏鄉學校送暖

苗栗縣冠軍建材公司「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義...

迷你小學發想「上下課顛倒日」送偏鄉孩子驚喜的耶誕賀禮

屏東縣恆春鎮山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，學生今年在足球和音樂比賽的表現亮眼，校長楊瑞麟肯定孩子的努力和優異表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。