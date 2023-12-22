VR結合星宿、唐代長安背景遊戲 傳統文學加入新思維

元智大學中國語文學系109級畢業成果展，在校內六館「玻璃屋」登場，共展出11件作品，包含飲食文化、亞洲傳統誌怪奇譚、星宿與十二生肖、神祇、古箏樂器、現代文明病、生活紓壓等，歡迎民眾一同感受「專業+現代」的新思維。

元智中語系畢業展主題「迂‧隅‧語‧遇」，利用國語四聲聲調，表現中語系4年學習經歷，此次共有11件參展作品，作品星落月影閣焦點集中在四象和28星宿，深入星宿的起源、發展及四象的故事，以互動式網頁小遊戲，結合AI技術和手繪星空圖，再搭配VR眼鏡，讓參展人員感受到星空就在自己眼前，現場並提供流沙星空瓶的製作，享受DIY的樂趣。

「怪談客棧妖請函」以台灣鄉野奇談發想，改編並融合創意要素，引領所有前來參觀的客官，認識被埋沒屬於「祂」們的故事。其中有3組不同的故事採電子及實體方式展出，「牙白牽緣繩」則用CLIP STUDIO SHARE製作電子書，分支劇情則用YouTube影片呈現。

同樣具有古典傳統色彩的「唐鴻臚」，將唐代長安作為遊戲時代背景，故事選用唐傳奇基底為架構，融合愛情、理想、奇幻風格，設計桌上角色扮演遊戲，透過科普與關卡結合數位和文化創新。作品「脫癮而出」則探討現今社會中的成癮習慣，調查大學生的日常生活，透過「打地鼠遊戲」，作為線上與現下實體跟參展人員互動管道。

此外，還有「柳暗花明郵一村」，以「郵票」圖示為主體，設計1款記憶對對碰，在遊玩時自然記得這些郵票的模樣。「歲星紀年」12生肖和12干支是中華傳統的時間計算系統，透過生動有趣的圖片和故事，協助幼兒認識和記憶生肖動物，並認識和理解中華傳統文化。