陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

行政院長陳建仁今天赴嘉義市視察，嘉義市長黃敏惠爭取6項建設計畫。陳建仁指出，北園國中小通學步道等2項工程攸關學童安全，會協助處理，其餘4項待中央部會研擬後決定。

陳建仁今天前往嘉義市視察東義路及盧山橋改建工程竣工，黃敏惠、民進黨立委王美惠等人陪同，嘉義市工務處長蘇文崎說明改建工程細節。

陳建仁表示，盧山橋及東義路工程總經費達新台幣10億3538萬元，其中經費有嘉義市府向中央爭取的補助、地方自籌款，還有嘉邑行善團捐贈，公私部門共同協力推動。盧山橋已獲2項金獎肯定，期待也預祝盧山橋可再獲大獎肯定。

他指出，通行安全需要在「教育、監理及執法」等相關面向努力，肯定嘉義市政府在提升東義路及盧山橋交通安全與工程品質上付出，地方團體及在地民眾的支持也讓他非常感動，像這樣的計畫中央將會大力支持。

另外，黃敏惠在現場提出6項建設計畫，包括嘉義市東義路及橋梁改建工程－增加物價指數調整款、台林橋至廬山橋聯絡道工程、嘉義市三橫三縱三環生活新路網、嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程、北園國中小通學步道工程、嘉義市台電箱體遷移及電桿下地。

陳建仁表示，北園國中小通學步道工程、台電箱體遷移及電桿下地攸關學童通學安全與交通安全的提升，中央規劃有50億元校園周邊暨行車安全道路改善計畫，前瞻計劃中有提升道路品質等相關計畫，地方政府提出計畫後，中央將會提供相應協助。

其餘4項建設計畫，陳建仁指出，待地方政府提出計畫書，由中央部會研擬後決定。

視察結束後，黃敏惠邀陳建仁共跳樂齡勇壯城的「火肌舞」，維安人員一度阻擋，現場氣氛一度僵持，最後陳建仁看著影片與黃敏惠、王美惠共舞，互動熱絡。