竹縣台大簽訂MOU 陳文章：首度與縣市合作挹注高中資源

新竹縣政府為籌備新設高中、提升縣立高中專業課程素養，今天與台灣大學簽訂合作備忘錄（MOU），雙方就課程專業研發與提升、協作授課、提供學生選習數位開放式課程等合作，台大校長陳文章表示，這是首次與縣市政府全方位合作，在竹縣挹注大學端資源。

新竹縣長楊文科與校長陳文章偕副教務長陳林祈代表簽署，楊文科表示，這次的簽署對竹縣學子有很大的幫助，特別是明年1月學測後，接下來如何選校系，台大與縣府一起來舉辦說明會。感謝台大投入資源協助，今天的簽署將是竹縣教育史上新的里程碑。

近期大學「特殊選才」錄取結果已陸續放榜，六家高中高三生吳冠霆錄取台大數學系及清大數學系。陳林祈進一步表示，協作高中課程合作備忘錄，方案內即提供「PRE-U數理學科預修制度」，吳冠霆將成為參加預修課程的第一位學生，在九月入學前即能把握時間先修微積分、普通化學或普通生物學等課程。

針對台大與高中的合作模式，陳文章解釋，台大曾與台北市五所明星高中於微課程上有合作，若是單獨針對縣市做全方位合作，這是台大首次與縣市來簽訂，未來不只提供營隊、專案講座、協助高中的教學等協助，也會協助縣府舉辦大學科系選擇與了解的說明會，這也是第一次踏出台北市，首次到外縣市做相關說明會。

竹縣教育局長楊郡慈說，台大為輔助竹縣高中提升教育資源，特訂「竹北校區社會責任計畫」，徵詢縣府合作意見，初步構想將提供竹縣學子數理學科預修名額、NTU OCW/NTU Moocs等側錄或預錄式數位課程，科學教育中心各大型講座至竹北校區或縣高辦理，以及與縣高師資合開微課程、各類假日或暑期營隊提供竹縣高中生名額與交通補助等，未來將盤點縣高學生的需求及表現，逐年滾動式修正方案。

「竹北分校校區是台大第2個家，會盡最大努力！」陳文章指出，除了與新竹縣府在高中課程緊密結合，他也提出建設台大竹北校區的願景，他在台大校務會議中提到，希望能蓋如美國科研新創園區，當時已允諾在2028年、台大百歲校慶之前，要募10億來建設竹北分校，目前已有部分資源到位，等未來資源更完整後，將與楊縣長一起在竹縣開說明會。