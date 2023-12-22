快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

寒流來襲 冠軍建材前進尖石偏鄉學校送暖

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣冠軍建材公司長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，化身聖誕老公公3天內完成了88位孩子的耶誕心願。圖／冠軍建材公司提供
苗栗縣冠軍建材公司長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，化身聖誕老公公3天內完成了88位孩子的耶誕心願。圖／冠軍建材公司提供

苗栗縣冠軍建材公司「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，企業天使們自發性的認養心願禮物，化身聖誕老公公3天內完成了88位孩子的耶誕心願。

義興分校因孩童較少，相對資源也少，許多企業大都選擇嘉興國小本校舉辦活動，讓分校的孩童常常有被冷落的感受。今年冠軍員工帶著孩子們的心願禮物，有滑板、籃球、棒球、文具等等，沿著尖石鄉山路前往位於馬胎部落的嘉興國小義興分校送暖，並捐贈分校2萬元的圖書經費，在寒冷的耶誕節，讓孩子們感受到企業的溫暖與熱情。

活動現場，孩子們看到冠軍聖誕老公公相當興奮，包圍著老公公，開心收到自己許下的心願禮物。有收到滑板的孩子說，他覺得滑板很帥，想要學滑板，收到滑板後，將自己上網看影片學習；想要籃球的孩子們也說，他們很喜歡打籃球，擁有屬於自己的籃球，隨時可以在球場上與同學競技，不用每次要排隊向學校借球；還有同學許願天然香氛來讓自己專心讀書。

校方表示，感謝冠軍建材特地上山完成孩子們的心願，並感謝冠軍與伊甸基金會長期合作贊助的早餐計畫，讓孩子們每天都有美味的早餐，有好的體力面對一天的學習與活動。

冠軍建材公司表示，冠軍建材未來也會持續將「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，投入在地關懷、及環保社會公益，持續將溫暖送至每個角落，關心偏鄉的孩子們，讓孩子們因為愛而茁壯，因為感恩而懂得付出，讓愛無限循環，齊力創造共存、共榮、共好的社會價值。

苗栗縣冠軍建材公司長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，分送聖誕禮物並捐贈圖書經費。圖／冠軍建材公司提供
苗栗縣冠軍建材公司長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，分送聖誕禮物並捐贈圖書經費。圖／冠軍建材公司提供

老公 早餐

延伸閱讀

韓國人氣女團成員輝人耶誕台南演唱 粉絲不畏寒流搭棚蓬卡位

冬至迎寒流 明晨仍可能10度以下低溫 耶誕節冷氣團報到

今冬至寒流相伴 氣象署po一圖曬冬至地球衛星影像

今冬至寒流持續影響 明天全台有雨 周日冷氣團再度南下

相關新聞

學生外穿保暖衣物遭罰 樹林高中致歉

近來天氣冷颼颼，青年民主協會反映，新北市樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳，質疑校方違反教育部規範。新...

寒流來襲 冠軍建材前進尖石偏鄉學校送暖

苗栗縣冠軍建材公司「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義...

迷你小學發想「上下課顛倒日」送偏鄉孩子驚喜的耶誕賀禮

屏東縣恆春鎮山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，學生今年在足球和音樂比賽的表現亮眼，校長楊瑞麟肯定孩子的努力和優異表...

逾10年課桌椅 彰化明年全汰換

彰化縣府積極汰換中小學老舊課桌椅，2年來動用8665萬元汰換6萬多套。教育處指出，明年編列500萬，可全數汰換縣內中小學...

女學生私密照被看光…遭全班模仿拍畢業照嘲諷 怒告惹事者下場曝光

臺灣高雄某高中校花在畢業前，為春青留下紀念自拍私密照，傳送好友同學，可是意外被另1名男同學看到，該男同學竟因此惡搞校花…

怕變啃老族！高中老師憂「學生躺平怎麼辦？」 網冷回：記得幫忙蓋被子

物價上漲與低薪，讓許多年輕人開始當起「躺平族」，意旨無欲無求，只想從事能溫飽的工作，不願再向上進取。不過，躺平族也開始出現在校園中，近日有一名高中老師在「匿名公社」透露，班上某些學生的學習態度不佳，讓他感到非常無力，焦慮直喊「我該如何幫助？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。