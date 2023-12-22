寒流來襲 冠軍建材前進尖石偏鄉學校送暖

苗栗縣冠軍建材公司「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義興分校兩所學校，企業天使們自發性的認養心願禮物，化身聖誕老公公3天內完成了88位孩子的耶誕心願。

義興分校因孩童較少，相對資源也少，許多企業大都選擇嘉興國小本校舉辦活動，讓分校的孩童常常有被冷落的感受。今年冠軍員工帶著孩子們的心願禮物，有滑板、籃球、棒球、文具等等，沿著尖石鄉山路前往位於馬胎部落的嘉興國小義興分校送暖，並捐贈分校2萬元的圖書經費，在寒冷的耶誕節，讓孩子們感受到企業的溫暖與熱情。

活動現場，孩子們看到冠軍聖誕老公公相當興奮，包圍著老公公，開心收到自己許下的心願禮物。有收到滑板的孩子說，他覺得滑板很帥，想要學滑板，收到滑板後，將自己上網看影片學習；想要籃球的孩子們也說，他們很喜歡打籃球，擁有屬於自己的籃球，隨時可以在球場上與同學競技，不用每次要排隊向學校借球；還有同學許願天然香氛來讓自己專心讀書。

校方表示，感謝冠軍建材特地上山完成孩子們的心願，並感謝冠軍與伊甸基金會長期合作贊助的早餐計畫，讓孩子們每天都有美味的早餐，有好的體力面對一天的學習與活動。