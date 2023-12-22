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迷你小學發想「上下課顛倒日」送偏鄉孩子驚喜的耶誕賀禮
屏東縣恆春鎮山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，學生今年在足球和音樂比賽的表現亮眼，校長楊瑞麟肯定孩子的努力和優異表現，昨天送給孩子一分讓人驚喜的耶誕禮物「上下課顛倒日」，原本下課休息10分鐘突然增至40分鐘，上課時間變緊湊，孩子可以自由運用和支配的時間變多，有的孩子不習慣，有的樂得要校長續辦。
「上下課時間不可能對調，特別挪出半天將不可能變可能，就當成給孩子一個驚喜的耶誕禮物！」楊瑞麟說，歡樂的耶誕節將至，校方也籌畫應景活動，學校瀰漫著濃厚的耶誕節氣息，偏鄉孩子總是在這時候期待著，今年會收到什麼樣的聖誕禮物，他發想送給孩子「上下課顛倒日」當賀禮，也是肯定孩子的努力和優異表現。
他說，校方成立足球社團，今年10月參加足球夏季盃，奪下有史以來最好的亞軍成績，去年成軍的森巴鼓隊，成了受歡迎的地方表演常客，去年挑戰全國學生音樂賽屏東縣打擊樂合奏項目初賽失利，今年學生技巧更趨成熟，上月一舉奪下優等，孩子為校園爭取榮耀揮灑汗水苦練，師長決定在耶節前夕送給孩子一分難忘的禮物。
「下課時間延長至40分鐘，可自行運用的時間變長，鼓勵孩子要保握、利用和管理這些時間，自己成為學習的主人！」楊瑞麟說，這天孩子自由地運用學校的資源，藉由老師引導，選擇自己想要挑戰或想要在學校完成的事，也藉此機會教導孩子時間規畫的重要性，讓孩子自主準備耶誕道具、演出、討論或閱讀、玩耍，激發孩子的潛能。
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