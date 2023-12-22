快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷你小學發想「上下課顛倒日」送偏鄉孩子驚喜的耶誕賀禮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供

屏東縣恆春鎮山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，學生今年在足球和音樂比賽的表現亮眼，校長楊瑞麟肯定孩子的努力和優異表現，昨天送給孩子一分讓人驚喜的耶誕禮物「上下課顛倒日」，原本下課休息10分鐘突然增至40分鐘，上課時間變緊湊，孩子可以自由運用和支配的時間變多，有的孩子不習慣，有的樂得要校長續辦。

「上下課時間不可能對調，特別挪出半天將不可能變可能，就當成給孩子一個驚喜的耶誕禮物！」楊瑞麟說，歡樂的耶誕節將至，校方也籌畫應景活動，學校瀰漫著濃厚的耶誕節氣息，偏鄉孩子總是在這時候期待著，今年會收到什麼樣的聖誕禮物，他發想送給孩子「上下課顛倒日」當賀禮，也是肯定孩子的努力和優異表現。

他說，校方成立足球社團，今年10月參加足球夏季盃，奪下有史以來最好的亞軍成績，去年成軍的森巴鼓隊，成了受歡迎的地方表演常客，去年挑戰全國學生音樂賽屏東縣打擊樂合奏項目初賽失利，今年學生技巧更趨成熟，上月一舉奪下優等，孩子為校園爭取榮耀揮灑汗水苦練，師長決定在耶節前夕送給孩子一分難忘的禮物。

「下課時間延長至40分鐘，可自行運用的時間變長，鼓勵孩子要保握、利用和管理這些時間，自己成為學習的主人！」楊瑞麟說，這天孩子自由地運用學校的資源，藉由老師引導，選擇自己想要挑戰或想要在學校完成的事，也藉此機會教導孩子時間規畫的重要性，讓孩子自主準備耶誕道具、演出、討論或閱讀、玩耍，激發孩子的潛能。

屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小別出心裁開辦半日「上下課顛倒日」，孩子可自由運用和支配的時間變多，有的孩子一下子不習慣，有的樂得要校長續辦。圖／山海國小提供

屏東縣 足球 偏鄉

延伸閱讀

韓國人氣女團成員輝人耶誕台南演唱 粉絲不畏寒流搭棚蓬卡位

周杰倫突宣布「大驚喜」！粉絲感動：最好的耶誕禮物

日本兵庫高校合唱團高鐵台中站快閃 旅客感受日式耶誕氣氛

替小朋友盡一份力 台中寶格冰淇淋替家扶募得600多份耶誕禮物

相關新聞

學生外穿保暖衣物遭罰 樹林高中致歉

近來天氣冷颼颼，青年民主協會反映，新北市樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳，質疑校方違反教育部規範。新...

寒流來襲 冠軍建材前進尖石偏鄉學校送暖

苗栗縣冠軍建材公司「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，長期投入在地關懷及環保社會公益，今年將溫暖送至新竹縣尖石鄉的嘉興國小與義...

迷你小學發想「上下課顛倒日」送偏鄉孩子驚喜的耶誕賀禮

屏東縣恆春鎮山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，學生今年在足球和音樂比賽的表現亮眼，校長楊瑞麟肯定孩子的努力和優異表...

逾10年課桌椅 彰化明年全汰換

彰化縣府積極汰換中小學老舊課桌椅，2年來動用8665萬元汰換6萬多套。教育處指出，明年編列500萬，可全數汰換縣內中小學...

女學生私密照被看光…遭全班模仿拍畢業照嘲諷 怒告惹事者下場曝光

臺灣高雄某高中校花在畢業前，為春青留下紀念自拍私密照，傳送好友同學，可是意外被另1名男同學看到，該男同學竟因此惡搞校花…

怕變啃老族！高中老師憂「學生躺平怎麼辦？」 網冷回：記得幫忙蓋被子

物價上漲與低薪，讓許多年輕人開始當起「躺平族」，意旨無欲無求，只想從事能溫飽的工作，不願再向上進取。不過，躺平族也開始出現在校園中，近日有一名高中老師在「匿名公社」透露，班上某些學生的學習態度不佳，讓他感到非常無力，焦慮直喊「我該如何幫助？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。