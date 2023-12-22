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學生外穿保暖衣物遭罰 樹林高中致歉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
青年民主協會指出，新北市樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／青年民主協會提供
青年民主協會指出，新北市樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／青年民主協會提供

近來天氣冷颼颼，青年民主協會反映，新北市樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳，質疑校方違反教育部規範。新北市教育局表示，持續要求各校維護學生權益與健康為優先，杜絕各類不合宜管理措施；校方為此致歉，允諾立即調整措施。

記者致電樹林高中校長曹永央未獲回應。據轉述，部分學生違反服儀是因沒穿校服，懲罰跳開合跳是因為學生不想寫自省書，學生自己提出用開合跳替代。

教育部2020年修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定原則」，明定天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內、外均可加穿保暖衣物。青年民主協會說，今年10月起陸續收到多名樹林高中學生反映，吳姓生輔組長及官姓校安人員，在校內取締學生衣物外穿，被抓到就要求罰開合跳或寫生輔表，有學生因此累積跳逾400下開合跳，更甚者累積至2000下。

青民協指出，依照法規，學生服儀違規僅能採正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省，生輔組老師卻在社群平台上指體能訓練是學生選擇的。

新北教育局表示，校方坦承有疏失致歉，已立即調整相關處置措施，每學年有通知各級學校重申服儀管理重點，如有未依照教育部服儀規範原則，會要求學校立即改善。

服儀 教育部

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