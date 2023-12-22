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逾10年課桌椅 彰化明年全汰換

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣府積極汰換中小學老舊課桌椅，2年來動用8665萬元汰換6萬多套。教育處指出，明年編列500萬，可全數汰換縣內中小學超過10年以上的老舊課桌椅，給學生更優質的學習環境。

彰化縣長王惠美昨到鹿港國小，她說2年前發現，中小學15年以上的老舊課桌椅，很多還沒汰換，去年起規畫為期3年的更新計畫；去年挹注2465萬元補助，購置1.93萬套，先行汰換15年以上的老舊課桌椅，今年擴大補助近6200萬元，新購4.13萬套，將10年以上、不堪使用的全數汰換。

縣府統計，2年補助8665萬元，汰換6萬多套，179校學生。教育處表示，彰化有9.27萬名學生，老舊課桌椅若達汰換年限，每套補助1500元，學校可採購調整型課桌椅；縣府明年再編列500萬元，預定3年內可全數汰換老舊課桌椅。

林姓學生說，新的課桌椅依身高調整，坐起來很舒適，而很穩固，不會搖搖晃晃，上起課來會更專心。

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