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台南長安國小不一樣的山野教育 不畏寒冷踏溯山海圳國家綠道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，五年乙班親師生今天首發，壯遊山海圳東西口水利古道，完成4.5公里山徑古道壯遊。圖／長安國小提供
台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，五年乙班親師生今天首發，壯遊山海圳東西口水利古道，完成4.5公里山徑古道壯遊。圖／長安國小提供

台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，結合台江校本課程、生命教育，以山海圳做為親師生探索學習的戶外教室，帶領高年級師生，分6梯次壯遊山海圳東西口水利古道，五年乙班親師生今天首發，完成4.5公里山徑古道壯遊。學生說，看見獼猴、山羌排遺、泥岩峭壁地形，是美麗也是想像不到的體驗。

台南社大台江分校指出，山海圳國家綠道由台江流域社群共同倡議催生，近來成為國內外熱門的長距離步道運動場域，也是台灣朝聖之路。此次長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，結合台江校本課程、生命教育，讓高年級學生都有機會踏溯國家綠道，走進山野平原，認識多樣性文化及生態之美，令人感動。

執行長吳茂成說，五年乙班導師翁育民早在一個月前，就帶領學生先參加台江流域專題人文營移地訓練，完成「烏山嶺水利古道使用秘笈」活動教案，手作山棕愛心杖，回到學校向全班同學介紹山海圳東西口水利古道，落實山野教育培育山林生態保育及登山教育的精神。

翁育民表示，長安國小這學期共分6梯次，踏溯山海圳東四口水利古道，五年乙班今天一早首發，20幾名親師生完成東西口水利道四座鋼纜橋、5百多階的「久久相思」好漢坡挑戰，總共走完四公里半的山徑。學生們都能完成挑戰，十分不簡單，特別是沿途觀察泥岩峭壁地形、動植物生態，還看見台灣獼猴、山羌排遺，十分難忘。

學生分享，以前只能在課本中看到的動植物，此次踏溯水利古道，實際遇見，處處充滿驚奇，且十分有趣。

台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，五年乙班親師生今天首發，壯遊山海圳東西口水利古道，完成4.5公里山徑古道壯遊。圖／長安國小提供
台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，五年乙班親師生今天首發，壯遊山海圳東西口水利古道，完成4.5公里山徑古道壯遊。圖／長安國小提供

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