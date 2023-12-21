快訊

海軍3官兵落海失聯！海巡入夜加派1艦、2艇 重裝黑鷹也上場

楊紫瓊返鄉補辦婚宴甜照曝光 富商老公緊牽丈母娘

和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

女學生私密照被看光…遭全班模仿拍畢業照嘲諷 怒告惹事者下場曝光

香港01／ 撰文／喬納森
陳男行為讓小希十分崩潰，不甘受辱，於是向法院提告。（示意圖／Ingimage）
陳男行為讓小希十分崩潰，不甘受辱，於是向法院提告。（示意圖／Ingimage）

臺灣高雄某高中校花在畢業前，為春青留下紀念自拍私密照，傳送好友同學，可是意外被另1名男同學看到，該男同學竟因此惡搞校花，把私密照動作取名為「心痛」，更與全班同學拍畢業照時一起擺出「心痛」動作，氣得校花告上法庭。法院最後指事件沒有對校花在社會上的人格及地位造成貶損，因此判同學無罪。其後檢方提出上訴，法庭維持原判。

綜合台灣媒體報導，高雄1間高中女學生小希（化名）在畢業前，自拍下性感私密照，打算傳給班中1名好友女同學，可是陳姓男同學卻在該小希好友手機中，意外看到這幀私密照，暗自認為小希行為不檢點，想要作弄小希。

陳男偷看完小希私密照後，帶領全班同學做心痛動作嘲諷。法官認為，陳男缺乏性別平等概念，在道德層面上值得被譴責，但他並沒有對小希在社會上人格及地位造成貶損，因此判陳男無罪。（示意圖／Ingimage）
陳男偷看完小希私密照後，帶領全班同學做心痛動作嘲諷。法官認為，陳男缺乏性別平等概念，在道德層面上值得被譴責，但他並沒有對小希在社會上人格及地位造成貶損，因此判陳男無罪。（示意圖／Ingimage）

陳男把照片中的動作取名為「心痛」，更與其他同學提議拍全體畢業照時一起扮她，所以全班同學就在拍照時擺出「心痛」動作，留下讓小希十分尷尬一幕。

陳男行為讓小希十分崩潰，不甘受辱，所以向法院提告。高雄地院審理後裁定，陳男沒有顧及小希感受，作出許多嘲弄舉動，行為十分不成熟，且缺乏性別平等概念，在道德層面上值得被譴責，但陳男行為並沒有對小希在社會上人格及地位造成貶損，因此判陳男無罪。

檢控方不服提出上訴。高雄高分院法官審理後也表示，是否構成公然侮辱，應以當前社會觀念為客觀標準，來認定陳男行為在客觀上是否貶損受害人名譽，難以只以「是否引起學校群體或社會大眾議論」作為判斷標準。

高分院法官補充，檢控方未能提出相關證據，證明事件涉及校園霸凌或侮辱，因此疑點利益歸於被告，維持陳男無罪裁決。

延伸閱讀：

悲！女子好奇驗 DNA 驚揭非父親生 悉母親藏 23 年秘密真相超後悔

大媽獨力養孫女5年 驗DNA揭「非兒子親生」 兒媳：不知生父是誰

文章授權轉載自《香港01》

校花 提告 公然侮辱 霸凌

延伸閱讀

台北街頭禁止「切西瓜」？陸生見1標語超疑惑 網笑：這樣大家會想停下來

「台灣腔」超顯眼？出國點餐口音秒被認 網點頭：像偶像劇走出來的

外送員送餐 他一看嚇傻「怎麼是小女孩？」網揪蹊蹺嘆心酸

揪尪偷吃「小騷貨」曖昧證據！她見對方身分崩潰 網驚：是不是出櫃都出軌了

相關新聞

女學生私密照被看光…遭全班模仿拍畢業照嘲諷 怒告惹事者下場曝光

臺灣高雄某高中校花在畢業前，為春青留下紀念自拍私密照，傳送好友同學，可是意外被另1名男同學看到，該男同學竟因此惡搞校花…

怕變啃老族！高中老師憂「學生躺平怎麼辦？」 網冷回：記得幫忙蓋被子

物價上漲與低薪，讓許多年輕人開始當起「躺平族」，意旨無欲無求，只想從事能溫飽的工作，不願再向上進取。不過，躺平族也開始出現在校園中，近日有一名高中老師在「匿名公社」透露，班上某些學生的學習態度不佳，讓他感到非常無力，焦慮直喊「我該如何幫助？」

台南長安國小不一樣的山野教育 不畏寒冷踏溯山海圳國家綠道

台南市安南區長安國小發展山海圳國家綠道山野教育，結合台江校本課程、生命教育，以山海圳做為親師生探索學習的戶外教室，帶領高...

青民協指樹中生違服儀遭罰開合跳 校方：無體罰

青民協今天指出，新北市樹林高中違反教育部規定，有未遵守服儀學生被罰開合跳累積2000下；校方表示，經查並無學生被罰開合跳...

張榮發基金會補助 雲林學童「三加」

張榮發基金會長期關懷偏鄉教育，得知雲林縣尚有許多國小藝文課程、課後晚餐部分經費不足，決定挹注四○○萬元，補助四十六所參加...

少子化僑泰高中學生數仍成長 校長温順德獲私校傑出校長獎

台中市僑泰高中雖面臨少子化風暴，但學生人數仍持續成長，也是今年全國前10大高中職校中，唯一學生數正成長的學校。目前學生人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。