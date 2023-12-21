女學生私密照被看光…遭全班模仿拍畢業照嘲諷 怒告惹事者下場曝光

臺灣高雄某高中校花在畢業前，為春青留下紀念自拍私密照，傳送好友同學，可是意外被另1名男同學看到，該男同學竟因此惡搞校花，把私密照動作取名為「心痛」，更與全班同學拍畢業照時一起擺出「心痛」動作，氣得校花告上法庭。法院最後指事件沒有對校花在社會上的人格及地位造成貶損，因此判同學無罪。其後檢方提出上訴，法庭維持原判。

綜合台灣媒體報導，高雄1間高中女學生小希（化名）在畢業前，自拍下性感私密照，打算傳給班中1名好友女同學，可是陳姓男同學卻在該小希好友手機中，意外看到這幀私密照，暗自認為小希行為不檢點，想要作弄小希。

陳男偷看完小希私密照後，帶領全班同學做心痛動作嘲諷。法官認為，陳男缺乏性別平等概念，在道德層面上值得被譴責，但他並沒有對小希在社會上人格及地位造成貶損，因此判陳男無罪。（示意圖／Ingimage）

陳男把照片中的動作取名為「心痛」，更與其他同學提議拍全體畢業照時一起扮她，所以全班同學就在拍照時擺出「心痛」動作，留下讓小希十分尷尬一幕。

陳男行為讓小希十分崩潰，不甘受辱，所以向法院提告。高雄地院審理後裁定，陳男沒有顧及小希感受，作出許多嘲弄舉動，行為十分不成熟，且缺乏性別平等概念，在道德層面上值得被譴責，但陳男行為並沒有對小希在社會上人格及地位造成貶損，因此判陳男無罪。

檢控方不服提出上訴。高雄高分院法官審理後也表示，是否構成公然侮辱，應以當前社會觀念為客觀標準，來認定陳男行為在客觀上是否貶損受害人名譽，難以只以「是否引起學校群體或社會大眾議論」作為判斷標準。

高分院法官補充，檢控方未能提出相關證據，證明事件涉及校園霸凌或侮辱，因此疑點利益歸於被告，維持陳男無罪裁決。

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文章授權轉載自《香港01》