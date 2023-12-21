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張榮發基金會補助 雲林學童「三加」

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
張榮發基金會挹注雲林偏鄉國小四百萬元，嘉惠四十六所國小課後餐費與七十六所國小藝文經費。執行長鍾德美（第二排右一）親赴雲林與代表學校師生同歡。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會挹注雲林偏鄉國小四百萬元，嘉惠四十六所國小課後餐費與七十六所國小藝文經費。執行長鍾德美（第二排右一）親赴雲林與代表學校師生同歡。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會長期關懷偏鄉教育，得知雲林縣尚有許多國小藝文課程、課後晚餐部分經費不足，決定挹注四○○萬元，補助四十六所參加教育部「夜光天使課輔班」學生的部分晚餐費，以及提升七十六所學校藝文教育資源，讓雲林地區孩童達到晚餐加菜、藝術加分及幸福加倍的三加效果。

張榮發基金會執行長鍾德美日前受邀赴雲林縣觀摩豐榮國小陶藝課，另也與明禮、陽明、崙背三所國小代表相見歡。

鍾德美表示，孩子養成如同捏陶，順著天性，讓他們盡情自在發揮，相信每位孩子都是獨一無二。

豐榮國小校長林丙茂表示，校方長期推動陶藝教育，收到基金會補助款後，將更有餘力邀請多元師資，設計不同陶藝等文化課程。

明禮國小校長涂鵬翔說，夜光天使專案由學校負責學生晚餐，減少學生在外流連，也減輕家長經濟負擔；但因物價高漲，且因學校地處偏遠，外送成本高昂，團膳廠商難尋。

涂鵬翔說，張榮發基金會協助彷彿及時雨，加上公部門既有預算，學童全學期都可有更彈性餐食選擇。

雲林縣教育處科長李諺亮說，透過張榮發基金會補助，雲林地區近千位學子受益，藝文課程嘉惠七十六校、逾一五○○位學童，申請課程五花八門，其中新生國小還自嘉義聘請知名「百木學堂」講師來校指導製作木工，還包括交趾陶、布袋戲、舞獅等傳統技藝。

雲林 陶藝 偏鄉教育

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