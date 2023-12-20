書價飆漲 讀墨報告指電子書平均定價高於讀者下單意願

Readmoo 讀墨電子書今日公布 2023 年度閱讀報告。報告指出，疫後閱讀行為發生悄然巨變，社會科學類型的銷售與閱讀明顯下滑，漫畫則成為讀者心頭好。近年因通貨膨脹、書價攀升，電子書平均定價已高於讀者下單意願，加上外在經濟壓力，讀者對價格敏感度明顯提高，有折扣才下手的消費行為相當普遍。電子書過往擁有的長尾銷售及立即購買優勢不再，通路必須以大量折扣活動維持銷售動能。如何調整後續電子書定價策略，值得業界多方討論與關注。

讀墨指出，Readmoo 讀墨電子書截至目前為止的書籍上架總數逾 26 萬本，類型以漫畫占比最高，達 24.3％， 6 年之間快速增長三倍。除了上架數攀升之外，漫畫類銷售金額占比也同步成長，從 2018 年的 1.7％ 成長至 2023 年的 11.2％。

相較於漫畫類，社會科學類型則是面臨了銷售與關注下滑。讀墨指出，社科類上架書量占比一直都維持在 5%左右，銷售金額占比卻從 2018 年的 16.2％，緩步下滑至 2023 年的 10.3%。 2023 年年度暢銷榜也可觀察到此一趨勢，百本暢銷書中，社會科學僅占 3 本：《紅色賭盤》《奧本海默》及《人類大歷史（增訂版）》；其中《奧本海默》還有電影話題帶動。

此外，近年也可看到讀者藉閱讀抽離生活壓力的傾向，療癒輕鬆風格的《不便利的便利店》、《王室緋聞守則》、《全知讀者視角》長期盤據暢銷榜，而讀者偏好的勵志成長型類型也往心靈層面挪移，如《蛤蟆先生去看心理師》與《我可能錯了》。

觀察書籍定價變化，讀墨發現書價走高的趨勢。2018 年定價在新台幣 400 元以上之書籍僅占整體 2.5％，到了 2023 年已來到 10％，整整成長3倍；上架電子書均價也從 2018 年的 206 元，提高至 2023 年的 283 元。但書價提高並未成功帶領讀者消費成長，觀察讀者購買平均單冊售價，從2018 至今並沒有明顯變化，多維持在 210 元上下。Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真指出，目前電子書平均定價已高於讀者願意下單購書的平均單書價格，讀者只看折扣才買的狀況相當普遍。

讀墨發現，在讀者願意下單購書的金額並未提升且經濟大環境持續低迷的前提下，讀者對書籍的價格敏感度較前幾年明顯提高。為了刺激消費，無論實體或電子書通路，皆須祭出深度折扣搶奪讀者有限購書預算。折扣戰造成書籍售價秩序大亂，也讓讀者購書猶豫期延長，消費多集中於折扣季與優惠活動。電子書過往擁有的長尾銷售及立即購買優勢不再，不但造成通路必須以大量活動維持銷售動能，對書市的未來成長也將造成壓力；如何調整後續電子書定價策略，值得業界多方討論與關注。