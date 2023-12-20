全國高中學生技藝競賽苗栗農工獲佳績 獲獎學生訴心聲

國立苗栗農工參加全國高中學生技藝競賽，最近農業、工業與家事類技藝競賽成績揭曉，苗農共獲5座金手、14項優勝及2項團體佳績，選手回校時在校門口受到英雄式歡迎，上午校方並公開表揚。

苗栗農工表示，畜產保健科黃韻儒這次榮獲金手獎第2名，她回憶訓練過程中，曾遭遇「撞牆期」，有時學科細節太多，無法一口氣消化，有時操作練習屢屢不順，還面臨自己心態問題，過去4個有喜有悲、有苦也有甜，感謝老師成為最大的後盾，讓她有莫大的穩定與安全感，滋潤了艱辛訓練的時光。

盧盈甄在男生為主且競爭激烈的板金職種，勇奪金手獎第4名，是唯一獲獎女選手，也是苗農板金科第一個獲選女生，她強調競爭過程雖坎坷，但內心嚮往閃閃發光的獎盃，也發現最大的對手其實是自己，只要平日認真練習，保持強烈企圖心與抗壓力，一定會有收穫。

食品加工科林柏澄獲食品檢驗分析職種金手獎第6名，他回憶剛成為選手時，訓練期間因自信而有點驕傲與懶散，指導老師語重心長跟他說「你到底是參加趣味競賽，還是技藝競賽？」，一席話讓他徹底醒悟，參賽者都是各校菁英，如不虛心學習，去比賽就會真的如同參加趣味競賽了，從此努力勤練，賽前每晚都留校自修。

生物產業機電科林園晟獲金手獎第2名，他剛上高一時不愛讀書，起初只打算考乙級證照，透過技優甄審管道繼續升學，但導師鼓勵他練習技能參加技藝競賽，回想這兩年練習過程，因學校離家較遠，常常練習完回到家已晚上10點過後，曾想要放棄，但內心告訴他怎可半途而廢，事實證明努力是有回報的。