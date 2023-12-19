這樣老師也給對？她見小二兒「奇葩造句」直呼心累 網掀兩派論戰

造句是每個小朋友一定會遇到的難題，近日一位媽媽就怨嘆自己兒子的「奇葩想法」，她表示，目前小二的兒子造了兩個句子，讓原PO看到之後「心很累」，且兒子的老師竟在句子上打勾，更令她感到疑惑不已。網友看到原PO兒子的造句，紛紛大讚「簡直是劇本」，留言也因「老師的判斷」起了爭執。

一位媽媽在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文，表示自己看到小二兒子的造句後「心很累」，她貼出自家寶貝天馬行空的句子，考卷上的題目分別為「……又……又……」和「……有的……有的……」，但有別於中規中矩的造句，原PO的兒子寫下了兩個句子，分別為「停車場來了一輛車，又來了一輛車，又來了一輛車」和「我問老闆這裡有沒有麵包，老闆說：有的！有的！」。讓媽媽忍不住直呼「從哪來的想法啦」，甚至對老師打勾感到疑惑。

有別於中規中矩的造句，原PO的兒子看完題目後，寫下了兩個句子，分別為「停車場來了一輛車，又來了一輛車，又來了一輛車」和「我問老闆這裡有沒有麵包，老闆說：有的！有的！」讓媽媽忍不住直呼「從哪來的想法啦」。圖／截自臉書社團「家有男孩崩潰日常」

貼文曝光後，不少人大讚原PO兒子的創意，指出他描寫的語句很有畫面感，「很棒呀！有自己的想法，不是死背句子」、「這個造句…簡直是劇本了！我彷彿看到一個小男孩和麵包店老闆的對話」、「答案沒有對錯，照樣造句就是發揮天馬行空的想法」、「很活用啊！虧他想得到耶！畢竟題目也沒限制要照樣造句」；也有人歪樓笑稱「很想說看到這整齊的字體，不管寫什麼都打勾」、「老師被漂亮又工整的字迷惑了」、「這個老闆引起老師的共鳴了」、「我看出老師的打勾筆觸蘊含著苦笑及無奈」。

而針對第二句造句，底下的留言掀起兩派論戰，有網友疑惑道「這樣也對？那這樣會不會學不到真正的造句啊」、「老師也太不負責任了吧？第二個造句完全不對欸！連標點符號都不對」、「撇開句型問題，標點符號也使用不正確」、「老師也很有事喔！竟然給對，雖然是很有創意啦」。

不過另一派家長則表示「老師很棒，可以接受不同思路，寫很整齊」、「這打勾沒什麼問題啊，老師不要壓縮思考是好事」、「我覺得老師很有彈性、很棒，我兒子的低年級老師只要不合句型就是錯的」、「造句只要是通順不就可以嗎？媽媽也不用擔心吧！給分的老師都給對了，妳還煩惱啥呢」。