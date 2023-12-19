永續發展目標 汐止青山國中小學生打造18尊大偶

汐止區青山國中小參加「夢想嘉年華」，每年師生們都會一起創作藝術大偶，而今年則是結合聯合國永續發展目標，製作了18尊的大偶，有終結貧窮、未來人等主題，展現學校藝術教育的多重面貌。

青山國中小總務主任張益明表示，做大偶挑戰度是蠻高的，從設計稿、塑土、到整個支架的呈現，對於國中生來講高難度，所以，也和老師討論如何才能讓學生們順利完成大偶，並且從旁協助克服困難點，從這學期開始，大概花了兩個月的時間來完成這樣的創舉，學生們在過程中在分工學習也可以學到很多東西，除了個人的才藝創作，在分工中知道如何互相幫助完成作品。

青山國中小視覺藝術老師陳美如指出， 2015年，聯合國在宣布了「2030永續發展目標」SDGs後，全球在課程上面，包括國小國中高中都有，把 SDGs融入到課程中，17項目標包含了終結貧窮、消除飢餓、性別平權、淨水及衛生等等，青山國中小的部分，希望孩子能理解永續發展目標，所以，在美術課跟表藝課就有融入教學，孩子透過 SDGs17項永續發展核心目標，去理解內容後創作出大偶，其實是有一點困難的，因為，目標是蠻抽象的，課程中透過多國的案例讓孩子理解，再化抽象為實體化，共設計出了18尊的大偶。

青山國中小學生陳宥嘉說，設計理念是消除貧窮，貧窮代表沒東西吃非常飢餓，眼神也透露出對於財富金錢的需求，衣服也是表達窮人沒錢買衣服，用幾塊布象徵破破爛爛的感覺，做這尊大偶蠻辛苦的，花了很多堂課，從捏塑陶土，每個人分配工作將自己的部分捏好，要非常均勻，好了還要貼牛皮紙，要貼三層，還要做出紋路，同組同學有一位就很細心，而整個偶完成，花了兩個月的時間。