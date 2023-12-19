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暖心！正修科大改造弱勢機構 老舊麵包坊變成新潮品牌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影
正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影

正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會；今年由視傳系、觀光系學生為精障關懷機構「鳳山心驛所麵包坊」打造全新品牌，將店面、商品、包裝重新設計，變成明亮溫暖的麵包坊，該計畫今日舉辦成果展，現場瀰漫溫馨氣氛。

正修科大每年透過「圓夢社會服務計畫」讓弱勢學生發揮所長服務社會，今年由4名視傳系學生、1名觀光系學生組成團隊，先是與華山基金會鳥松站合作，由學生訪視獨居老人、行動不便者並給予物資，協助長者修理家電、更換設備等，另外還到鳳山兒童課後中心帶領做水苔球手作DIY活動。

最特別的是，視資傳系學生還用專長為鳳山心驛所麵包坊「改頭換面」，透過品牌重造，將整個麵包坊命名、設計主視覺、空間改造、規劃包裝等，打造出「微光烘焙坊」；麵包坊店家說，原本陰暗的店面改造後變得明亮、吸引注目，進而增加收益，讓在此工作的精障患者更有信心能走進社會。

「人生雖沒有平等，但教育讓弱勢者能面對挑戰，成為圓夢的巨人！」正修科大校長龔瑞璋表示，學校自106年起每年透過計畫培訓弱勢學子，讓學子深入社區，用得到的愛傳播給下一個人，延續下去，本學期該計畫已服務10場次，服務超過400人次，期待更多人集結社會良善，一同回饋社會。

正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影
正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影
正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影
正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會。記者宋原彰／攝影

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