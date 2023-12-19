暖心！正修科大改造弱勢機構 老舊麵包坊變成新潮品牌

正修科技大學6年前啟用「圓夢社會服務計畫」，由校方培訓、集結各項專長的弱勢學生，走進社區、服務社會；今年由視傳系、觀光系學生為精障關懷機構「鳳山心驛所麵包坊」打造全新品牌，將店面、商品、包裝重新設計，變成明亮溫暖的麵包坊，該計畫今日舉辦成果展，現場瀰漫溫馨氣氛。

正修科大每年透過「圓夢社會服務計畫」讓弱勢學生發揮所長服務社會，今年由4名視傳系學生、1名觀光系學生組成團隊，先是與華山基金會鳥松站合作，由學生訪視獨居老人、行動不便者並給予物資，協助長者修理家電、更換設備等，另外還到鳳山兒童課後中心帶領做水苔球手作DIY活動。

最特別的是，視資傳系學生還用專長為鳳山心驛所麵包坊「改頭換面」，透過品牌重造，將整個麵包坊命名、設計主視覺、空間改造、規劃包裝等，打造出「微光烘焙坊」；麵包坊店家說，原本陰暗的店面改造後變得明亮、吸引注目，進而增加收益，讓在此工作的精障患者更有信心能走進社會。