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ACC非洲孩子到南市德高國小交流 被泡泡足球融化想留下

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
ACC阿彌陀佛關懷中心今天安排納米比亞學童到台南市東區德高國小，非洲孩子製作伴手禮。圖／德高國小提供
ACC阿彌陀佛關懷中心今天安排納米比亞學童到台南市東區德高國小，非洲孩子製作伴手禮。圖／德高國小提供

有「佛教史懷哲」稱譽的慧禮法師發起成立的的阿彌陀佛關懷中心，是在非洲著名的國際人道救援撫育及助養學童組織，每年都會來台進行「行願非洲．感恩之旅」活動，並到中小學國際交流，今天來自納米比亞的學童到台南市東區德高國小，除打鼓、參觀原住民文物，並玩「泡泡足球」，是場有趣又歡樂的交流。

校長劉裕承說，為迎接這群非洲小朋友，少不了的是最富盛名的德高國小鼓術團，精彩絶倫的鼓術表演讓來賓震撼不已、掌聲不斷；鼓術團老師黃炫嘉也安排非洲小朋友體驗，但簡單的擊鼓技巧根本難不倒這群節奏感與生俱來的嬌客，很快就能上手。

緊接著安排非洲小朋友參觀德高根讀原圖書館，由老師湯懷德及主任賴建成帶領，解說導覽許多原民的木雕、標本、服飾、器血及生活化用具，並讓來賓體驗原民的射箭及傳統樂器，這群充滿節奏感的非洲孩子很快地和老師玩一場隨興的演奏會。

非洲的孩子們利用課間活動，帶來非洲原住民的歌舞表演，壓軸的是他們精彩無比的武術表演，俐落有勁的拳腳套路，加上令人驚嘆的連續空翻動作，獲得師生如雷掌聲及喝采。

德高國小也安排體育交流，由五年三班的學生與非洲孩子來場「泡泡足球」友誼賽，這可樂壞了孩子，隨著孩子們不斷地碰撞，跌倒的跌倒、翻滾的翻滾，形成有趣的畫面，進球後還不斷地翻滾慶賀，讓觀賽的師生捧腹連連。

最後，賴建成帶領非洲小朋友，製作排灣頭飾及達悟船原民文創小物，並享用午餐，雙方賓主盡歡，ACC帶隊的師長稱讚是近年來讓孩子們玩得最開心的的校際交流，還有小孩在用餐時直接跟院長說想要留下來不要離開。

ACC阿彌陀佛關懷中心今天安排納米比亞學童到台南市東區德高國小，校方以鼓術團迎接。圖／德高國小提供
ACC阿彌陀佛關懷中心今天安排納米比亞學童到台南市東區德高國小，校方以鼓術團迎接。圖／德高國小提供

非洲 足球 原住民

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