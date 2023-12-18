快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣國中小將全面掛回「禮義廉恥」牌匾 議員：徒具形式

中央社／ 苗栗縣18日電
苗栗縣長鍾東錦下令下學期縣內144所國中小學，全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，他強調，只要能彰顯「禮義廉恥」意涵，各校不必拘泥任何形式，但老師務必教導學生了解其意義。（苗栗縣政府教育處提供）中央社
苗栗縣長鍾東錦下令下學期縣內144所國中小學，全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，他強調，只要能彰顯「禮義廉恥」意涵，各校不必拘泥任何形式，但老師務必教導學生了解其意義。（苗栗縣政府教育處提供）中央社

苗栗縣長鍾東錦下令縣內144所國中小學自下學期起全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，並要求教師加強品德教育。對此，部分議員認為，掛牌恐徒具形式，象徵意義大於實質意義。

北一女中教師區桂芝日前批判108課綱大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」。鍾東錦近日要求縣內各國中小自下學期全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，引發議論。

鍾東錦今天表示，縣內國中小校園懸掛「禮義廉恥」牌匾，主因是今年3月間率團到新加坡參訪培群學校，看到校方重視品德教育特色並鄭重介紹「禮義廉恥」校訓，讓他印象深刻，這與日前108課綱爭議無關，這項措施也沒有政治及黨派的考量。

他指出，只要能彰顯「禮義廉恥」意涵，各校不必拘泥任何形式，但老師務必教導學生了解其意義。

苗栗縣113年度總預算案已於8日經苗栗縣議會審查三讀通過，根據苗栗縣教育處調查，全縣144所學校，目前還保有「禮義廉恥」牌匾的有39校，其餘學校牌匾將於寒假期間補齊。

對於全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，苗栗縣議會無黨聯盟總召余文忠表示樂觀其成，他說，禮義廉恥被稱為國之四維，希望學校能配合禮義廉恥進行主題教學，幫助下一代建立正確的價值觀。

民進黨苗栗縣議會黨團總召羅貴星指出，能否因為掛上牌匾就真的獲得什麼啟示，仍有待商確，畢竟品德教育並非用行政權要求學校配合就能達到預期效益，流於形式的掛牌，感覺沒有太大意義。

時代力量苗栗縣議員葉忠倫表示，雖不會特別反對懸掛「禮義廉恥」牌匾，但在教學、教育內容上的實質落實才是重點，否則僅會淪為象徵意義。

國民黨苗栗縣議會黨團總召鄭碧玉指出，推動品德教育是好事，但整體社會風氣要扭轉、價值觀要建立，不能單靠懸掛牌匾，還是得從學校、家庭生活教育落實，從小灌輸、培養孩子正確觀念做起。

108課綱 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

沒有蕭規曹隨 苗栗縣長鍾東錦的就職周年、元旦升旗不一樣

迎接AI世界 苗栗縣首間國小AI競技教室落腳頭屋國小

「禮義廉恥」重新掛回苗栗校園 144校寒假全面掛牌匾

邱鎮軍選立委成立南庄、三灣競總 縣長鍾東錦站台力挺

相關新聞

苗縣國中小將全面掛回「禮義廉恥」牌匾 議員：徒具形式

苗栗縣長鍾東錦下令縣內144所國中小學自下學期起全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，並要求教師加強品德教育。對此，部分議員認為，掛...

數學考卷出題「吃6顆水餃」 小學生無厘頭作答讓一票人笑翻

許多小學生寫考卷時，時常以天馬行空的想法寫下有趣答案，讓批卷老師覺得好氣又好笑。一名網友貼出一張國小數學考卷，分享一名小學生寫下的搞笑答案，讓一票網友哈哈大笑，直呼實在太可愛。

ACC非洲孩子到南市德高國小交流 被泡泡足球融化想留下

有「佛教史懷哲」稱譽的慧禮法師發起成立的的阿彌陀佛關懷中心，是在非洲著名的國際人道救援撫育及助養學童組織，每年都會來台進...

迎接AI世界 苗栗縣首間國小AI競技教室落腳頭屋國小

斥資8000多萬元苗栗縣頭屋國小「尊師樓」今天落成，啟用全縣第一座「AI競技」教室，配備30套筆電、機器人，設計相關課程...

最美平地森林小學新校舍落成 虎山實小師生：回家感覺真好

亞洲唯一國際認證 ECO SCHOOL永久綠旗的綠色學校虎山實驗小學，2016年轉型為實驗小學，至此搖身一變成為炙手可熱...

關東國小圖書館空間小缺乏歸納 新竹市府打造社區共讀站

新竹市關東國小原有圖書館空間狹小，藏書量雖多但缺乏完善的歸納，新竹市府推動學校社區共讀站計畫，透過中央與地方自籌款補助關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。