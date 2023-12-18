苗縣國中小將全面掛回「禮義廉恥」牌匾 議員：徒具形式

苗栗縣長鍾東錦下令縣內144所國中小學自下學期起全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，並要求教師加強品德教育。對此，部分議員認為，掛牌恐徒具形式，象徵意義大於實質意義。

北一女中教師區桂芝日前批判108課綱大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」。鍾東錦近日要求縣內各國中小自下學期全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，引發議論。

鍾東錦今天表示，縣內國中小校園懸掛「禮義廉恥」牌匾，主因是今年3月間率團到新加坡參訪培群學校，看到校方重視品德教育特色並鄭重介紹「禮義廉恥」校訓，讓他印象深刻，這與日前108課綱爭議無關，這項措施也沒有政治及黨派的考量。

他指出，只要能彰顯「禮義廉恥」意涵，各校不必拘泥任何形式，但老師務必教導學生了解其意義。

苗栗縣113年度總預算案已於8日經苗栗縣議會審查三讀通過，根據苗栗縣教育處調查，全縣144所學校，目前還保有「禮義廉恥」牌匾的有39校，其餘學校牌匾將於寒假期間補齊。

對於全面懸掛「禮義廉恥」牌匾，苗栗縣議會無黨聯盟總召余文忠表示樂觀其成，他說，禮義廉恥被稱為國之四維，希望學校能配合禮義廉恥進行主題教學，幫助下一代建立正確的價值觀。

民進黨苗栗縣議會黨團總召羅貴星指出，能否因為掛上牌匾就真的獲得什麼啟示，仍有待商確，畢竟品德教育並非用行政權要求學校配合就能達到預期效益，流於形式的掛牌，感覺沒有太大意義。

時代力量苗栗縣議員葉忠倫表示，雖不會特別反對懸掛「禮義廉恥」牌匾，但在教學、教育內容上的實質落實才是重點，否則僅會淪為象徵意義。

國民黨苗栗縣議會黨團總召鄭碧玉指出，推動品德教育是好事，但整體社會風氣要扭轉、價值觀要建立，不能單靠懸掛牌匾，還是得從學校、家庭生活教育落實，從小灌輸、培養孩子正確觀念做起。